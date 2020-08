Irak.- La ONU pide a Irak una "acción inmediata" contra las violaciones de DDHH registradas en las protestas de octubre

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha apremiado este jueves a las autoridades iraquíes para que lleven a cabo "acciones inmediatas" contra las violaciones a los Derechos Humanos que se registran desde octubre, en el marco de las manifestaciones antigubernamentales y en las que una gran parte de la población protesta por la corrupción institucional y la falta de oportunidades laborales.

La Representante Especial de Naciones Unidas para Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha explicado que "pese a los pasos prometedores" del Gobierno, el último informe de la ONU, 'Human Rights Violations and Abuses in the Context of Demonstrations in Iraq' (Violaciones y abusos de los DDHH durante las manifestaciones en Irak), "arroja luz sobre el sufrimiento" de los manifestantes.

Hennis-Plasschaert señala que "es motivo de gran preocupación los continuos ataques y asesinatos de activistas y defensores de los Derechos Humanos" y ha explicado que no son "actos de violencia aleatorios", sino un "deliberado" trabajo para "silenciar las voces opositoras pacíficas", sin que ello acarreé consecuencias para sus perpetradores.

A través de más de 900 entrevistas con víctimas, familiares, testigos, periodistas y activistas cívicos y políticos, la Oficina de Derechos Humanos de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI) ha documentado al menos 487 asesinatos y 7.715 heridos durante las protestas, en su mayoría jóvenes.

Por su parte, las autoridades de Irak ya cifraron hacer un mes en 560 los muertos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en el país en octubre de 2019, aunque han incluido tanto a manifestantes, como a miembros de las fuerzas de seguridad.

El informe alerta ya no sólo del "uso excesivo de la fuerza excesiva", sino también "munición real", además de "secuestros y ataques por parte de los llamados actores armados no identificados".

"Sin rendición de cuentas, los crímenes cometidos serán meras estadísticas, números en una página", ha lamentado Hennis-Plasschaert, quien ha denunciado a su vez la detención de unos 3.000 manifestantes desde el pasado mes de octubre cuando comenzaron las protestas.

Durante la presentación del informe, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha enfatizado que el derecho a la libertad de expresión en Irak está siendo "aplastado".

Así, ha informado que este derecho está siendo "severamente restringido", con frecuentes apagones de Internet, redadas en medios de comunicación, y con periodistas agredidos, acosados y detenidos arbitrariamente.

"Hay personas que han sido asesinadas, heridas, torturadas y maltratadas, secuestradas, desaparecidas, detenidas arbitrariamente tan sólo por ejercer su derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión", ha denunciado Bachelet.

"Toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente y a expresar públicamente su frustración por no poder mantenerse a sí mismos y a sus familias", ha insistido Bachelet, quien ha recordado el mucho trabajo que el Gobierno iraquí tiene por delante, pese a ciertas "medidas positivas", como sus trabajos para crear un órgano de investigación independiente y así reparar a las víctimas y a sus familias.

Irak se encuentra sumido en una grave crisis política y social a raíz de las protestas iniciadas en 2019 y que derivaron a finales de noviembre en la dimisión de quien por aquel entonces era primer ministro, Adel Abdul Mahdi. Tras el rechazo a varios nominados, Mostafá al Kazemi logró finalmente en mayo la aprobación del Parlamento.