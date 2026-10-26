El primer ministro de Irak destituye al jefe de la Inteligencia nombrado por su predecesor, Al Sudani

Archivo - September 25, 2026, Bronx, New York, USA: Prime Minister of Iraq Ali Falih Al-Zaidi speaks during General Debates on day 4 of UN General Assembly 81 at UN headquarters in New York, NY on September 25, 2026. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, ha destituido este lunes al jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, Hamid al Shatri, nombrado por el anterior jefe del Ejecutivo, Mohamed Shia al Sudani, hace poco más de dos años.

Así lo recoge una orden a fecha de este 26 de octubre, firmada por el jefe de la oficina del primer ministro, Rashad Jalaf Hashim, y difundida por la agencia iraquí de noticias INA, que no brinda más detalles salvo que la destitución tiene efecto "inmediato".

La decisión supone un cambio en la dirección de una de las principales instituciones de seguridad de Irak, ya que Al Shatri fue nombrado en diciembre de 2024 por el predecesor del actual primer ministro, que no ha precisado quién dirigirá a partir de ahora los servicios de inteligencia del país.

El documento tampoco alude a ninguna razón para el despido de Al Shatri, de 57 años, quien ha desempeñado distintos cargos de alta responsabilidad dentro del aparato de seguridad del país.