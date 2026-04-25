Irán.- El aeropuerto de Teherán retoma este sábado vuelos internacionales a varios destinos, incluidos Turquía y China

TEHRAN, April 16, 2024 -- This photo taken on April 15, 2024 shows the terminal of the Mehrabad International Airport in Tehran, Iran. Iranian airports have lifted flight restrictions and resumed normal operation following Iran's large-scale retaliatory - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de la capital de Irán, Teherán, retomará este sábado los vuelos internacionales a varios destinos, entre ellos Turquía y China, en el marco del alto el fuego pactado a principios de abril tras más de un mes de ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, el aeropuerto reiniciará el 25 de abril las rutas a Estambul, Mascate --la capital de Omán--, y Pekín. "Los vuelos de carga operarán con normalidad", ha agregado.

Irán y Estados Unidos pactaron el 8 de abril un alto el fuego de dos semanas --prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump-- e iniciaron un proceso de conversaciones, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que afectó a toda la región de Oriente Próximo.