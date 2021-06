La AIEA pide a Irán la ubicación del material nuclear no declarado

VIENA, 7 Jun. (DPA/EP) -

El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, ha planteado este lunes la necesidad de que Irán revele la ubicación del material nuclear no declarado tras detectar trazas en inspecciones previas.

De lo contrario, la AIEA "no podrá garantizar la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán". "Estoy preocupado por que el material nuclear haya estado en estas tres ubicaciones no declaradas de Irán y que las ubicaciones actuales no estén en conocimiento de la Agencia", ha explicado Grossi.

Tras varias reuniones técnicas para esclarecer esta cuestión, sigue siendo unan incógnita, ha señalado Grossi. "No se ha cumplido lo que esperaba. Está muy claro", ha sentenciado.

Además, Grossi ha expresado su preocupación por la producción de uranio de alto enriquecimiento desde el mes de abril. "Es grave. Tenemos un país con un programa nuclear muy desarrollado y ambicioso que está enriqueciendo uranio a un nivel muy cercano al necesario para su utilización como arma", ha indicado.

Irán ha producido ya más de 2,4 kilogramos altamente enriquecido, concretamente a casi el 60 por ciento, según un informe de la AIEA. Esta pureza está muy por encima del 4 por ciento fijado como máximo en el acuerdo nuclear de 2015 cuya reactivación negocia Teherán con Estados Unidos, aunque aún resta para el 90 por ciento necesario para la fabricación de una bomba atómica.

Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, las autoridades iraníes han defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.