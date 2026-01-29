Los 27 acuerdan nuevas sanciones contra Irán y le dificultan el acceso a componentes para drones y misiles

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, al inicio del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este jueves en Bruselas - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete han aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Irán en respuesta a la represión del régimen de Teherán contra los manifestantes, que a lo largo de las últimas semanas se ha cobrado la vida de miles muertos, y abordarán esta tarde la designación como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria, según han informado fuentes europeas a Europa Press.

En concreto, el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de este jueves han acordado añadir a un total de 21 personas vinculadas al Gobierno de Irán en el régimen de sanciones por violaciones de los Derechos Humanos, según ha anunciado el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y ha podido confirmar Europa Press.

Según el jefe de la diplomacia francesa, entre esas personalidades habría miembros del Gobierno, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Revolucionaria Islámica, así como otras entidades responsables de la censura de Internet. Además, a esas 21 personas y entidades se les prohíbe la entrada a territorio europeo y se les congelan sus activos.

También se ha aprobado la propuesta de la Comisión Europea para dificultar a Teherán el acceso a componentes para la producción de drones y misiles. Esta medida la propuso la semana pasada la Comisión Europea, alegando que servirá para "limitar aún más la capacidad de Irán" para "alimentar la continua agresión de Rusia contra Ucrania".

EL DEBATE SOBRE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA, ESTA TARDE

La designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista no se ha abordado aún en la reunión entre los ministros de Exteriores que tiene lugar este jueves en Bruselas, pero se tratará esta tarde tras el almuerzo que mantendrán con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, según han detallado esas mismas fuentes.

La decisión llega horas después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, apuntara a que espera que los ministros de Exteriores de los Veintisiete acuerden incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas, ya que enviaría un mensaje a Irán sobre que "si reprimes al pueblo, tiene un precio y serás sancionado por ello".

Tras el reciente cambio de opinión de Francia --uno de los países más escépticos en un primer momento--, y de España, que hasta este miércoles no dijo que apoyaría la medida, los Veintisiete están cerca de incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, una decisión para que la se necesitará la unanimidad de los Veintisiete.