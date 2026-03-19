Irán.- AMP.- Un F-35 de EEUU aterriza de emergencia en una base en Oriente Próximo tras "una misión de combate" en Irán

Imagen de archiuvo de un caza F-35 de la Fuerza Aérea de EEUU. - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Air

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este jueves un aterrizaje de emergencia de uno de sus F-35 en una base en Oriente Próximo tras "una misión de combate" en Irán, un suceso que está investigando, después de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara haber alcanzado el aparato.

"Tenemos constancia de las informaciones sobre que un F-35 llevó a cabo un aterrizaje de emergencia en una base aérea estadounidense en la región tras una misión de combate sobre Irán", ha dicho el portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Tim Hawkins, en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, ha subrayado que el aparato "aterrizó de forma segura", antes de recalcar que "el piloto se encuentra estable", sin más detalles al respecto. Hawkins ha manifestado además que "el incidente está siendo investigado", sin pronunciarse sobre la posibilidad de que el caza fuera alcanzado por sistemas iraníes durante su operación.

Fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han indicado que el avión habría sido alcanzado por lo que se cree que fue fuego iraní, en el que supondría el primer incidente en el que Irán impacta una aeronave estadounidense en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

De hecho, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este mismo jueves un ataque contra un F-35 y ha afirmado que el avión ha sido "alcanzado" y que ha sufrido "graves daños", un incidente que ha tenido lugar en torno a las 3.00 horas (hora local) "en los cielos del centro de Irán".

Así, el organismo ha destacado que el avión ha sido alcanzado "por un moderno sistema defensivo aeroespacial" y ha apuntado que la situación del aparato "es desconocida". "Es muy probable que se haya estrellado. El incidente está siendo investigado", ha añadido, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

"Tras el derribo de más de 125 drones invasores estadounidenses y sionistas por parte de los sistemas defensivos iraníes, esta interceptación exitosa demuestra cambios efectivos y dirigidos en los sistemas defensivos integrados del país", ha reseñado la Guardia Revolucionaria de Irán.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial iraní, Mayid Musavi, ha puntualizado en un mensaje en sus redes sociales que "más peligroso que un F-35, los drones de combate y espías, y los aviones estadounidenses caros y pretenciosos, son lo que los derriba del cielo".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.