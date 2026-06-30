Irán.-AMP.- Arabia Saudí y China defienden mantener la "coordinación conjunta" ante la situación en Oriente Próximo

BEIJING, June 30, 2026 -- Chinese Vice President Han Zheng meets with Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan Al Saud in Beijing, capital of China, on June 30, 2026. - Europa Press/Contacto/Yin Bogu

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, ha trasladado este martes a las autoriades de China su intención de mantener la "coordinación conjunta" ante la situación en Oriente Próximo, en un momento en el que Estados Unidos e Irán tratan la implementación del acuerdo preliminar firmado para poner fin al conflicto.

En una visita a Pekín donde se ha reunido con el vicepresidente de China, Han Zheng, el titular de Exteriores saudí ha señalado que tras repasar "novedades de las situaciones regionales e internacionales", ambos dirigentes "enfatizaron el interés de los dos países amigos en continuar la coordinación conjunta respecto a los asuntos regionales e internacionales".

Según ha informado el Ministerio de Exteriores saudí en un mensaje difundido en redes sociales, la cita sirvió para pasar revista a las "excelentes relaciones bilaterales" entre Riad y Pekín y debatieron "los medios para desarrollar la cooperación mutua", a la vista del interés común en "continuar trabajando y elevar las relaciones".

Por su parte, Han ha afirmado la intención de China de colaborar con Arabia Saudí "para poner en práctica" el "importante consenso" alcanzado entre los líderes de ambos países. Todo con la vista puesta en "profundizar la confianza política mutua, potenciar los intercambios de alto nivel y ampliar la cooperación práctica con el fin de impulsar nuevos avances en las relaciones bilaterales".

Según el vicepresidente chino, China y Arabia Saudí "deberían reforzar la comunicación y la coordinación y contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales y mundiales", al ser dos "importantes" miembros del denominado 'Sur Global'.

CHINA PIDE "CUANTO ANTES" UN ACUERDO INTEGRAL

Posteriormente, el ministro de Exteriores saudí se ha reunido con su colega chino, Wang Yi, quien ha indicado que ve con "satisfacción" las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. "Aunque el actual alto el fuego sigue siendo frágil, siempre es mejor dialogar que continuar combatiendo. El diálogo es preferible a la confrontación", ha indicado, según recoge la agencia de noticias Xinhua.

En este sentido, Wang ha indicado que la prioridad en este momento es "preservar y aplicar adecuadamente el memorando de entendimiento" entre Washington y Teherán, por lo que ha pedido "mantener el impulso de las negociaciones, superar las dificultades e interferencias y procurar alcanzar cuanto antes un acuerdo integral aceptable" para las dos partes.

China ha manifestado así su disposición a colaborar con Arabia Saudí para contribuir a reducir las tensiones y promover una paz duradera en la región.

Este martes, las autoridades de Qatar han confirmado que una delegación de Estados Unidos se ha desplazado a la capital, Doha, para abordar las conversaciones de paz con Irán, si bien ha descartado que vaya a haber reuniones directas con representantes de Teherán mientras que las autoridades iraníes hablan de conversaciones sobre la aplicación de las cláusulas del memorando de entendimiento.