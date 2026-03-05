Araqchi acusa a EEUU de una "atrocidad" por el hundimiento de una fragata de Irán cerca de Sri Lanka

February 8, 2026, Tehran, Iran: Abbas Araghchi Iranâ€s Foreign Ministry seen during his weekly press conference. - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado este jueves a Estados Unidos de "perpetrar una atrocidad" al hundir con un torpedo una fragata iraní cerca de las costas de Sri Lanka, al tiempo que ha advertido de que el país norteamericano "lamentará amargamente el precedente que ha sentado".

"Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas (cerca de 3.220 kilómetros) de las costas de Irán", ha dicho, antes de resaltar que "la fragata 'Dena', invitada de la Armada de India y portando a cerca de 130 marineros, fue alcanzada en aguas internacionales y sin advertencia".

"Marquen mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado", ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales, después de que la Armada de Sri Lanka anunciara la recuperación de cerca de 90 cuerpos en la zona, situada en aguas internacionales, al sur de la isla.

El buque se comenzó a hundir tras haber sido alcanzado por un torpedo estadounidense 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sur de la isla, tras lo que desde la embarcación se emitió una llamada de socorro que llevó a la Armada de Sri Lanka a intervenir y rescatar a al menos 32 personas.

El Pentágono ha confirmado que sus fuerzas atacaron la fragata iraní con un torpedo lanzado desde un submarino en aguas del Índico, destacando, en palabras del titular de la cartera, Pete Hegseth, que se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

SEGUNDO BUQUE

Por su parte, las autoridades de Sri Lanka han afirmado este jueves que un segundo buque iraní se encuentra dentro de su Zona Económica Exclusiva, si bien las fuerzas de Irán no han confirmado por ahora la presencia de esta embarcación en la zona.

El portavoz del Ejecutivo ceilandés, Nalinda Jayatisa, ha recalcado que las autoridades "son conscientes de la situación", antes de reseñar que "se están llevando a cabo las acciones necesarias para resolver la situación, minimizar la pérdida de vidas y garantizar la seguridad regional".

"Este buque no está en nuestras aguas territoriales", ha señalado, según ha informado el diario ceilandés 'Daily Mirror'". "Está en la Zona Económica Exclusiva. Estamos llevando a cabo todas las acciones posibles para salvar vidas", ha manifestado, antes de prometer que el Gobierno "presentará un informe completo ante el Parlamento".