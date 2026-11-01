Araqchi confirma que continúan los contactos en Doha para la reapertura de Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo) - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEIORES DE IRÁN

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha confirmado este domingo que continúan los contactos en Doha con presencia de una delegación iraní para intentar pactar las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz y ha mencionado un plan de dos días.

"Hay consultas con los mediadores (qataríes) en torno a una propuesta de dos días. No obstante, aún no se ha llegado a un resultado definitivo. Alcanzar un acuerdo dependerá de las respuestas que la otra parte ofrezca a nuestros interrogantes", ha planteado en declaraciones a la agencia de noticias semioficial iraní ICANA.

"Estamos realizando todos los esfuerzos posibles en este sentido y esperamos que la otra parte tenga la sensatez necesaria para priorizar la diplomacia frente a otras vías", ha argumentado.

La delegación iraní enviada a Qatar tiene nivel de viceministros de Asuntos Exteriores y su viaje sirve para continuar con las consultas mantenidas con los mediadores qataríes en Teherán durante las últimas semanas. No hay previsto ningún contacto con representantes de Estados Unidos, ha explicado Araqchi.

En cualquier caso, ha advertido de que Irán "está preparada tanto para la defensa como para la diplomacia". "El camino que elijan los estadounidenses dependerá de su propia sensatez", ha apuntado.

"Nuestras fuerzas armadas (...), tras haber aprendido de los dos conflictos bélicos anteriores, son hoy considerablemente más fuertes que antes", ha resaltado.

Más tarde, Araqchi ha explicado en una entrevista que el plan de dos días es una propuesta en firme para poner fin al conflicto. "Puedo ecir que ahora hemos conseguido un plan de dos días. Esto significa que el primer día Estados Unidos aplica una serie de medidas y el segundo día se reabre el estrecho de Ormuz y el tráfico vuelve a su estado anterior", ha apuntado.

El ministro iraní ha enumerado una serie de condiciones que deben cumplirse como la retirada de todas las "sanciones nuevas" impuestas tras el memorándum de entendimiento de Islamabad o "la reducción de las fuerzas militares a sus niveles anteriores". "También está el levantamiento del bloqueo y la retirada de las sanciones al petróleo", ha señalado.

En cualquier caso ha descartado por ser "especulaciones de los medios de comunicación" las informaciones sobre una posible reunión con representantes de Estados Unidos. "No necesitamos reunirnos. Nuestras condiciones están claras. Si Estados Unidos accede a estas condiciones, el estrecho de Ormuz se reabrirá y comenzarán las conversaciones", ha explicado.