Araqchi entrega en Pakistán su lista de "respuestas" a EEUU sin perspectivas de reunión

ISLAMABAD, April 24, 2026 -- An Iranian delegation led by Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi (C) arrives in Islamabad, Pakistan, on the night of April 24, 2026.,Image: 1094106055, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line - Str / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha entregado este sábado en mano al jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las "respuestas" de Teherán a las propuestas de Estados Unidos que ha recibido previamente de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor y todavía sin perspectivas de un encuentro con la delegación norteamericana que también se encontrará con las autoridades paquistaníes en la capital del país, Islamabad.

Araqchi y su delegación se han reunido también en la capital paquistaní con el primer ministro del país, Shahbaz Sharif. Araqchi y Sharif se han dado un efusivo abrazo, según un vídeo publicado por el propio diplomático iraní en redes sociales.

El jefe de la diplomacia iraní ha expresado su agradecimiento por los "valiosas gestiones" del Gobierno paquistaní, "en particular del general Asim Munir" para lograr un alto el fuego "y el final de la guerra", ha destacado Araqchi.

Munir, por su parte, ha puesto en valor la confianza de Irán en las gestiones de Pakistán y ha expresado la disposición de su país a continuar con la mediación "hasta que se consiga un resultado", ha publicado también Araqchi.

Las autoridades iraníes ya han avanzado que no tienen intención de reunirse este sábado con los representados estadounidenses (el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor para Oriente Próximo Steve Witkoff), y que la visita de Araqchi a Pakistán es la primera de la gira regionar que llevará al diplomático en los próximos días a Omán (mediador en las frustradas conversaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní) y Rusia, gran aliado de Irán.

La radiotelevisión estatal iraní se ha limitado a precisar que la nota entregada por Araqchi "es exhaustiva y aborda todas las preocupaciones de Teherán" sin dar más detalles.

La incertidumbre no esconde el gran calibre del encuentro mantenido este sábado por Araqchi con la plana mayor del estamento de seguridad paquistaní, el más importante del país. El jefe del Ejército ha estado acompañado por el asesor de seguridad nacional de Pakistán, Asim Malik, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi.

Araqchi ha estado acompañado por su adjunto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi; el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri-Moghaddam y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

La "nota" entregada por Baqaei deja entrever que Irán ha decidido apostar por un modelo de conversaciones indirectas tras el fracaso de la reunión de los días 11 y 12 de abril, que concluyó después de más de 20 horas sin acuerdo. Desde entonces, los intercambios han continuado indirectamente a través de Pakistán, con ambas partes ajustando sus posiciones mientras evitan una ruptura formal.

IRÁN AMENAZA CON "DAÑOS MÁS GRAVES"

Mientras, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari, ha advertido de nuevo este sábado a Estados Unidos de que si mantiene el bloqueo con "bandidaje y piratería", "habrá una respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas iraníes".

Zolfaqari ha subrayado que Irán "gestiona y controla el estratégico estrecho de Ormuz" y podría "infligir daños más graves a los enemigos estadounidenses-sionistas si invaden de nuevo".

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán son más poderosas y están más preparadas que nunca para defender la soberanía, el territorio y los intereses nacionales", ha advertido.

El alto el fuego entre las partes, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido, lo que crea un espacio para la diplomacia pero también prolonga la incertidumbre.