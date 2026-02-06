Araqchi, tras llegar a Omán para negociar con EEUU: "Participamos de buena fe y firmes en nuestros derechos"

El ministro de Exteriores iraní junto a su homólogo omaní, Badr Albusaidi - PORTAVOZ DE EXTERIORES DE IRÁN EN TELEGRAM

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este viernes su participación "de buena fe" pero con "los ojos bien abiertos" en las negociaciones que comenzarán esta mañana en Mascate, capital de Omán, para abordar su programa nuclear con una delegación estadounidense.

"Irán se adentra en la diplomacia con los ojos bien abiertos y un recuerdo imborrable del año pasado. Participamos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos", ha señalado en su cuenta de X, en una velada alusión a la campaña de ataques lanzada en junio del pasado año por Israel, y a la que se sumó posteriormente Estados Unidos, contra el país centroasiático.

En un breve mensaje, el responsable de la cartera diplomática iraní ha defendido que "los compromisos deben cumplirse" y, en este sentido, ha incidido en que "la igualdad, el respeto mutuo y el interés mutuo no son retórica, sino una necesidad y los pilares de un acuerdo duradero".

Sus palabras llegan horas después de su llegada a Mascate, donde ha sido recibido por su homólogo omaní, Badr al Busaidi, y antes del comienzo de las conversaciones indirectas con una delegación integrada por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump--.

Durante su encuentro con Al Busaidi, Araqchi ha "intercambiado opiniones" con su homólogo omaní sobre "cómo hacer avanzar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos", según un mensaje publicado por el Ministerio de Exteriores iraní después de la reunión.

Asimismo, el jefe de la diplomacia iraní ha apostado por "usar la diplomacia para garantizar los intereses nacionales de Irán" y ha agregado que Teherán "está totalmente preparado para defender la soberanía y la seguridad nacional del país frente a cualquier exceso y temeridad".

Araqchi, que ha dado las gracias a Omán por su "hospitalidad" a la hora de acoger esta nueva ronda de reuniones, al tiempo que ha reiterado a Al Busaidi "las opiniones y propuestas de la República Islámica de Irán sobre los temas de negociación, las demandas y consideraciones de Irán" en el marco de las conversaciones que se abrirán en las próximas horas con Estados Unidos.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dio instrucciones el martes para negociar con Estados Unidos, siempre y cuando las conversaciones tuvieran lugar en "un contexto propicio" y "libre de amenazas y expectativas irrazonables", una referencia a la negativa de Teherán a que el diálogo incluya puntos al margen de su programa nuclear, incluido su programa balístico o sus políticas internas. Posteriormente, ambas partes confirmaron que el encuentro tendría lugar este viernes en Omán.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.