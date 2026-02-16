Irán.- AMP.- Araqchi se reúne con el director del OIEA antes de la cita con EEUU en Ginebra

February 7, 2026, Doha, Qatar: Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi delivers a speech during the opening of the 17th Al Jazeera Forum. - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha mantenido una reunión técnica previa a la cita de este martes con Estados Unidos en Ginebra, que será la continuación de la primera ronda de contactos celebrada en Omán a principios de mes.

"Acabo de terminar discusiones técnicas en profundidad con el ministro de Exteriores de Irán en preparación para importantes negociaciones programadas para mañana en Ginebra", ha informado Grossi en un mensaje en redes sociales, sin que haya trascendido más contenido del encuentro.

Araqchi ha viajado a Suiza para la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, un contexto en el que se ha incluido en su agenda un encuentro con el director general de la OIEA.

El jefe de la diplomacia iraní tiene previsto asimismo reunirse con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, "antes de la diplomacia con Estados Unidos, el martes". Araqchi ha asegurado que llega a Suiza con "ideas reales" en aras de alcanzar un "acuerdo justo y equitativo" con Washington sobre su programa nuclear, al mismo tiempo que ha recalcado que "lo que no está sobre la mesa (es) la sumisión ante las amenazas".

Este domingo, Irán confirmó la segunda ronda de negociaciones, en una entrevista con la cadena de televisión británica BBC. "Vamos a hacer todo lo que podamos" por lograr un acuerdo, dijo, si bien ha destacado que el programa de misiles balísticos iraní no es un tema que sea negociable.

"La pelota está en el tejado de Estados Unidos. La otra parte también tiene que demostrar que son igualmente sinceros", ha considerado tras destacar que la primera ronda de contactos, celebrada en Omán el 6 de febrero ha ido "más o menos en una dirección positiva, pero es muy pronto aún para juzgarlo". En estos contactos, Teherán ha ofrecido diluir el uranio enriquecido al 60 por ciento con el que ya cuenta como prueba de su voluntad de alcanzar un compromiso.

NEGOCIACIONES "JUSTAS"

En una serie de declaraciones previas a la cita en Ginebra, distintos líderes iraníes han señalado las intenciones de Teherán de mantener negociaciones "justas" con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear. Según el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, hasta ahora se ha producido "un intercambio de puntos de vista" con Washington.

"Aún continúa, y los países de la región apoyan el logro de una solución política para la cuestión nuclear", ha defendido, negando así que haya demandas por escrito de la parte estadounidense.

Lariyani ha pedido negociaciones "justas y razonables", insistiendo en que los contactos no se dilaten o sirvan para imponer cuestiones ajenas al marco nuclear. Igualmente, ha señalado la apertura de Teherán a que haya supervisión del OIEA, pero ha insistido en que no resulta "realista" reclamar "enriquecimiento cero" a las autoridades iraníes.

"El conocimiento nuclear no puede eliminarse por decisión política e Irán tiene necesidades legítimas médicas y de investigación", ha subrayado.

AVANZAR PESE AL CONTEXTO DE DESCONFIANZA

Antes de viajar a Ginebra, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha afirmado que Teherán desplaza a un "equipo completo" a las conversaciones, tanto "político, legal, económico y técnico", apuntando a la intención de Teherán de llegar a un acuerdo y no dilatar las conversaciones con Washington.

"De nuestra parte, todos los expertos y representantes necesarios para opinar y tomar decisiones sobre los distintos aspectos de un acuerdo estarán presentes", ha adelantado en una entrevista con la agencia estatal IRNA.

Según ha reivindicado, las negociaciones de las últimas dos semanas se están llevando en un marco "orientado a objetivos y de manera unificada", instando a avanzar en las conversaciones. En todo caso, Baqaei ha reconocido que las negociaciones se dan en un "contexto de total desconfianza y recelo".

"Contamos con experiencias previas y no estamos autorizados, de ninguna manera, a olvidar estas experiencias ni por un momento", ha apuntado recordando los anteriores contactos nucleares del mes de junio que acabaron abruptamente con ataques de Israel y Estados Unidos.

Baqaei ha insistido en los fines pacíficos del programa nuclear, en que Teherán no ha llegado a cuestiones técnicas en las conversaciones como "a cuál será el nivel de enriquecimiento" o "en qué cantidad y cuántas centrifugadoras tendremos". "Nuestra postura siempre ha sido que participamos en un proceso y en una negociación en la que se respete el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento", ha defendido.