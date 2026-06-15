Bruselas celebra el acuerdo entre Irán y EEUU y espera la reapertura plena del estrecho de Ormuz

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, han celebrado este lunes el acuerdo el acuerdo provisional de paz anunciado y confirmado este domingo por Estados Unidos e Irán, y han pedido la rápida y completa implementación del pacto, incluida la reapertura inmediata y sin peaje del estrecho de Ormuz.

Los tres dirigentes europeos han coincidido en señalar que este entendimiento debe servir para avanzar hacia negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Próximo, al tiempo que han defendido que contribuya a poner fin a los programas nuclear y balístico de Irán y a sus "actividades desestabilizadoras" en la región mediante el diálogo y el "respeto" al Derecho Internacional.

"Celebro el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, tras los sostenidos esfuerzos diplomáticos de varios socios. La prioridad ahora es su rápida y completa implementación por todas las partes", ha indicado Von der Leyen en un comunicado, en el que ha subrayado la necesidad de que le pacto permita "la reapertura inmediata" del estrecho de Ormuz.

En opinión de la conservadora alemana, "debe restablecerse la libertad de navegación sin peaje", ya que es "fundamental" para la estabilidad regional y la economía global. También ha indicado que el acuerdo abre la puerta a "negociaciones más amplias" sobre la paz y la seguridad en Oriente Próximo y que debería poner fin a los programas nucleares y balísticos de Irán y a "sus actividades desestabilizadoras en la región".

También ha dicho que, "por supuesto", no puede haber paz en Oriente Próximo "mientras Líbano esté en llamas", y ha instado a "todas las partes" --aunque sin mencionar directamente a Israel-- a "respetar la soberanía e integridad territorial" de Líbano y a aplicar "un alto el fuego genuino".

Al hilo, ha señalado que "Europa está dispuesta a desempeñar su papel" y que de esta crisis se ha sacado "una lección clara". "Una vez más, la dependencia energética se ha convertido en un arma. Debemos diversificar nuestras rutas de suministro y desarrollar corredores de exportación alternativos para superar el cuello de botella que supone el estrecho de Ormuz", ha concluido.

COSTA Y KALLAS APELAN AL DIÁLOGO

Por su parte, Costa ha acogido "con satisfacción" el acuerdo recién anunciado entre Washington y Teherán, y ha afirmado que espera con interés "el fin de esta costosa guerra" así como "la plena restauración de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

"Felicito los incansables esfuerzos diplomáticos de todos los que han hecho posible este acuerdo. Las armas deben silenciarse ahora, y las diferencias pendientes deben resolverse por medios pacíficos, de conformidad con el Derecho Internacional", ha indicado el socialista portugués en un mensaje en redes sociales.

Además, Costa ha ofrecido la ayuda de la Unión Europea para contribuir a "avanzar hacia una estrategia integral para una paz duradera" en todo Oriente Próximo.

En esa misma línea se ha expresado la jefa de la diplomacia europea, que ha detallado que una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebra este lunes en Luxemburgo abordarán modos de que el bloque comunitario pueda implicarse "en la siguiente fase" tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

En opinión de Kallas, el acuerdo "puede dar el espacio tan necesario" para unas negociaciones "más profundas" sobre el programa nuclear de Irán así como de "otras cuestiones críticas". Una vez aplicado, según la Alta Representante, el acuerdo también debería "aliviar la crisis energética mundial".

"Desde la influencia económica hasta la experiencia nuclear y las relaciones de larga data con los socios del Golfo, la Unión Europea está dispuesta a contribuir a una solución sostenible", ha concluido en otro mensaje en redes sociales.

Un poco más tarde, en declaraciones antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Luxemburgo, Kallas ha añadido que espera que Líbano "quede cubierto por este alto el fuego" y, por supuesto, que sigue necesitando ayuda pese al cese de las armas.

"Hemos proporcionado apoyo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP) a las fuerzas armadas libanesas y también estamos debatiendo, dado que la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) va a terminar, si vamos a llegar con nuestra propia misión y cuál podría ser ese mandato", ha agregado.