Irán.- AMP.- La Casa Blanca niega que Trump haya fijado un plazo para la extensión del alto el fuego con Irán

Archivo - 18 February 2026, US, Washington: White House Press Secretary Karoline Leavitt briefs the media on immigration, affordability and Iran. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha rechazado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya fijado un plazo límite para la extensión del alto el fuego con Irán, que este mismo anunció a última hora del martes, alegando las supuestas divisiones en el seno de la República Islámica sobre el acuerdo final a negociar con Washington.

"El presidente no ha fijado un plazo límite en firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que se ha informado hoy. (...) Sé que algunas fuentes anónimas han informado que hay un plazo de tres a cinco días. Eso no es cierto", ha señalado la portavoz, Karoline Leavitt, en declaraciones a la prensa, antes de recordar que el "calendario lo dictará" el propio Trump.

Leavitt ha reiterado el argumento del mandatario para extender el alto el fuego temporal pactado el pasado 8 de abril: "Es Irán quien necesita ponerse de acuerdo (...) Irán libra una batalla entre los pragmáticos y los intransigentes, y el presidente busca una respuesta unificada", ha afirmado.

Así, ha recalcado que Trump "ofrece generosamente cierta flexibilidad" en cuanto a la tregua porque quiere "ver una propuesta unificada a su contundente propuesta" y sus "claras" líneas rojas.

Leavitt ha recordado que pese a ello la "operación Furia Económica continúa, al igual que el bloqueo naval efectivo y exitoso de los buques que se mueven hacia y desde Irán". "Estados Unidos mantiene el control de esta situación y ejerce presión sobre el régimen iraní. No solo han sido debilitados y aniquilados militarmente, sino que también están sufriendo pérdidas económicas y financieras cada momento que pasa con este bloqueo", ha asegurado.

Al mismo tiempo, la portavoz de la Casa Blanca ha advertido a los periodistas de los "mensajes contradictorios" y la "retórica y lenguaje diferentes" por parte de Teherán, que ha señalado precisamente a Trump por ello. "Lo que dicen públicamente es muy diferente de lo que reconocen en privado ante Estados Unidos y nuestro equipo negociador", ha apuntado.

Por otra parte, Leavitt ha afirmado que la incautación por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán de dos buques internacionales en aguas del estrecho de Ormuz no representa una violación de la tregua decretada porque no eran ni estadounidenses ni israelíes, si bien ha calificado este acto de piratería.

"No se trataba de barcos estadounidenses ni de barcos israelíes. Se trataba de dos buques internacionales", ha expresado en una entrevista con la cadena Fox News en la que ha reiterado que Teherán "ha pasado de tener la armada más letal de Oriente Próximo a comportarse como una banda de piratas".

La Armada de la Guardia Revolucionaria había indicado que los buques son el 'MSC-Francesca', con bandera de Panamá, y el 'Epaminodes' --con bandera de Liberia-- antes de reseñar que "pusieron en peligro la seguridad marítima al navegar sin permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación".

Con respecto al mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revocación de las ejecuciones a ocho mujeres iraníes, Leavitt ha precisado que ellas "merecen la oportunidad de seguir viviendo sus vidas en libertad". "Ahora eso sucederá gracias al presidente Trump que es una persona humanitaria de corazón", ha dicho.

"En lo que respecta a las negociaciones formales, las cuestiones humanitarias son de suma importancia para este presidente. Sin embargo, en cuanto a las negociaciones en curso, ha dejado muy claras sus líneas rojas: Irán jamás podrá obtener una bomba nuclear para amenazar a Estados Unidos y a nuestros aliados, y deberá entregar el uranio enriquecido que posee", ha reiterado.