China, Irán y Rusia critican la resolución ante el OIEA de EEUU y el E3 sobre el programa nuclear iraní

Archivo - November 2, 2025, Tehran, Iran: Iranian President MASOUD PEZESHKIAN (R) and the head of Iran's Atomic Energy Organization MOHAMMAD ESLAMI (L) tour the countryâ€s nuclear facilities in Tehran. During their visit to the Atomic Energy Organization - Aeoi / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

China, Irán y Rusia han criticado este miércoles la resolución elaborada por Estados Unidos y el E3 --integrado por Francia, Reino Unido y Alemania-- que pide al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) remitir la cuestión del programa nuclear iraní al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación nuclear.

"Sostenemos que los intentos del E3 de invocar el llamado mecanismo 'snapback' son nulos y carentes de efecto legal", han señalado en un comunicado conjunto en el que critican la iniciativa por no hacer referencia "explícita" a los ataques de Estados Unidos, e Israel, que "constituyen la causa raíz y el factor principal subyacente a la situación actual".

"Los repetidos ataques contra las instalaciones nucleares de Irán bajo salvaguardias del OIEA, junto con las continuas amenazas de nuevas agresiones, que condenamos enérgicamente, constituyen una situación sin precedentes en la historia del organismo y afectan a los propios cimientos del Tratado de no Proliferación", han indicado.

Asimismo, han apuntado a que, pese al contexto, Irán ha continuado su cooperación con la agencia y ha respondido "positivamente a las solicitudes de acceso a la central nuclear de Bushehr a mediados de septiembre de 2026, tal y como se refleja en el reciente informe del director general", Rafael Grossi.

Los tres países han argüido que la iniciativa es "otro intento más para ejercer una presión adicional sobre Irán y socavar la cooperación" entre el país asiático y el organismo. "La supuesta 'remisión' al Consejo de Seguridad de la ONU carece de fundamento jurídico, pretende agravar la situación y es incompatible con el compromiso declarado por los coautores con la diplomacia", han dicho.

Por otro lado, han recordado que la situación actual solo se resolverá "mediante el cese inmediato y permanente de todos los ataques, la eliminación de las amenazas de nuevas agresiones, y el reconocimiento de que todas las cuestiones legítimas relativas al programa nuclear del Irán deben abordarse exclusivamente mediante el diálogo y la diplomacia, como única vía viable para avanzar".

Estados Unidos, Reino Unido Francia y Alemania redactaron recientemente un borrador de resolución para su posible consideración por la Junta de Gobernadores del organismo en el que piden remitir el asunto al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas, habida cuenta de que Teherán está legalmente obligado a declarar todo su material y actividades nucleares, así como a permitir el acceso a los inspectores del organismo.

APROBADA POR LA JUNTA

La resolución, aprobada por la Junta de Gobernadores con 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, "expresa su continuo apoyo a una solución diplomática para el programa nuclear iraní e insta a Irán a participar de manera seria y sin condiciones previas en conversaciones destinadas a generar confianza a nivel internacional en la naturaleza exclusivamente pacífica de su programa nuclear".

"Toma nota con profunda preocupación del informe del director general que documenta el continuo incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones, y subraya que la falta de información del organismo sobre el material nuclear previamente declarado y el acceso a las instalaciones para verificarlo constituye una cuestión de preocupación en materia de proliferación y de cumplimiento del acuerdo, debiendo abordarse con la máxima urgencia", reza el texto.

"Solicita al director general que comunique la presente resolución y las resoluciones aprobadas anteriormente, así como el informe del director general, a todos los Estados miembros del organismo, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto del OIEA", agrega.

El OIEA ya aprobó una resolución presentada por los mismos países en junio, poco antes de los ataques estadounidenses, que instaba a Irán a declarar sus reservas restantes de uranio enriquecido y a permitir el acceso de los inspectores a sus instalaciones nucleares.

La posible remisión al Consejo de Seguridad de la ONU traslada la responsabilidad a una autoridad superior con capacidad para adoptar medidas jurídicamente vinculantes, si bien es improbable que prospere la iniciativa, ya que Rusia y China tienen derecho de veto.