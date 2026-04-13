Irán.-AMP.- China pide un "paso sin obstáculos" a través de Ormuz tras el anuncio de bloqueo por parte de Trump

Archivo - Imagen de archivo de Guo Jiakun, portavoz del Minsiterio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha reclamado este lunes un "paso sin obstáculo" a través del estrecho de Ormuz y ha incidido en la necesidad de alcanzar "cuanto antes" un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un bloqueo en la vía tras el fracaso de las conversaciones mantenidas durante el fin de semana en Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz con Irán.

"El estrecho de Ormuz es una ruta vital para el comercio internacional de bienes y energía. Mantener la seguridad, la estabilidad y el paso sin obstáculos en la región beneficia los intereses comunes de la comunidad internacional", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa.

Así, ha reseñado que "la causa fundamental de las alteraciones a la navegación en el estrecho (de Ormuz) derivan del conflicto en torno a Irán", antes de apuntad que "la forma de resolver este problema es lograr cuanto antes un alto el fuego y un fin de las hostilidades", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

"Todas las partes deben mantener la calma y actuar con moderación", ha argumentado Guo, quien ha reiterado que "China está dispuesta a seguir desempeñando un papel positivo y constructivo" de cara a lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Respecto a las negociaciones mantenidas en Islamabad, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha indicado que son "un paso en la buena dirección", y ha indicado que espera que el alto el fuego se mantenga y que las disputas se puedan resolver por vías políticas y diplomáticas "en lugar de azuzar las llamas de la guerra".

Trump anunció el domingo, después de que Washington y Teherán terminaran sin acuerdo sus conversaciones de paz en Islamabad, que la Armada estadounidense impondrá desde este lunes un bloqueo al estrecho de Ormuz y amenazó con interceptar "en aguas internacionales" cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.

Este bloqueo, según ha precisado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), se aplicará "imparcialmente" contra los buques "de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos del golfo Arábigo --en referencia al golfo Pérsico-- y del golfo de Omán".

Las conversaciones tuvieron lugar en Islamabad días después de que Estados Unidos e Irán pactaran un alto el fuego de dos semanas --puesto en duda por los ataques de Israel contra Líbano-- y tenían como objetivo un acuerdo final para el fin de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.