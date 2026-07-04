Irán.- AMP.- Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Jamenei

IRAN, TEHRAN - JULY 4, 2026: A boy takes part in a rally on Enghelab Square in Tehran on the eve of the state funeral of Supreme Leader Ali Khamenei (1939-2026) set to take place from July 4 to 9. Khamenei was killed in a joint US-Israeli airstrike on his - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gran Mosalla de Teherán acoge desde primera hora de esta mañana a los cientos de miles de personas que han comenzado a reunirse para despedir a los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei, segundo guía de la Revolución Islámica, muerto a los 86 años de edad el pasado 28 de febrero en un ataque combinado de Israel y Estados Unidos.

Las autoridades iraníes esperan una concentración sin precedentes durante los tres días de procesiones que tendrán en lugar en la capital del país, y que continuarán a lo largo de la semana. Tras la procesión del lunes (que podría acoger a más de 20 millones de personas), el cuerpo de Jamenei será trasladado a Qom y finalmente a la ciudad santa y ciudad natal de Masshad, donde sus restos mortales serán depositados en el santuario del imán Reza. Entre medias, no obstante, el ataúd realizará una escala en las ciudades santas iraquíes de Kerbala y Nayaf para que los chiíes del país puedan despedirse.

En un podio a la entrada de la mezquita se encuentra el ataúd que acoge el cuerpo sin vida de Jamenei, que descansa en lo más alto de una pirámide de cubos de metacrilato en cuyos escalones están repartidos los restos mortales de la familia del ayatolá -- su hija Boshra, una nieta de 14 meses, su nuera Zahra Haddad Adel y su yerno Mesbah Bagheri Kani -- muertos también en el ataque efectuado por aviones de combate israelíes sobre Teherán como parte del comienzo de la ofensiva combinada junto a Estados Unidos.

El himno nacional iraní ha abierto la ceremonia en torno a las 06.00, hora local, cuando los asistentes han comenzado a estrar en el recinto con banderas nacionales, imágenes de Jamenei y fotos de su hijo Mojtaba, sucesor como líder supremo que todavía no ha aparecido en público, entre sospechas de que sigue gravemente heridos por los ataques.

Dado el intenso calor, las autoridades han instalado incluyendo sistemas de nebulización para refrescar la Mosalla durante todo el día y hasta mañana por la noche, cuando los restos mortales del ayatolá y su familia serán perparados para la multitudinaria procesión del lunes en Teherán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó el jueves que el país "se prepara para despedir al verdadero servidor del islam y la revolución" e hizo un llamamiento a la población a mostrar "unidad nacional" y "lealtad" a la República Islámica con una participación "histórica" en los funerales, que congregarán a millones de personas.

"El martirio del gran líder de Irán ha sumido en un profundo dolor a todo nuestro pueblo, a la nación islámica y a todos los pueblos libres del mundo", dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, incidió en que la muerte de Jamenei "no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo de solidaridad, perseverancia y crecimiento de una nación que siempre avanza hacia el mañana, más unida, más firme y más esperanzada, incluso ante las pruebas más difíciles".