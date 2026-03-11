Irán.- AMP.- El Consejo de Seguridad de la ONU pide el cese "inmediato" de los ataques de Irán contra países del Golfo

March 11, 2026, New York, New York, USA: Security Council meeting on the situation in Lebanon requested by France, Denmark, Greece, Latvia. Bahrain and UK at UN Headquarters in New York, NY on March 11, 2026. - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles una resolución impulsada por el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) que condena los ataques de Irán contra siete países de la región y pide su cese "inmediato".

El texto --aprobado por 13 votos a favor y dos abstenciones, las de China y Rusia-- exige el "cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania", mientras que determina que "tales actos" llevados a cabo por Teherán "constituyen una violación del Derecho Internacional", así como una "seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

"Condena además que se hayan atacado zonas residenciales, que se hay atentado deliberadamente contra bienes de carácter civil y que los ataques hayan causado bajas civiles y daños a edificios civiles; y expresa su solidaridad con estos países y sus pueblos", señala, agregando que reiteran su "firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia" de los citados países.

Asimismo, la resolución condena toda acción o amenaza de Irán encaminada a cerrar, obstaculizar o perturbar de cualquier forma la navegación internacional en el estrecho de Ormuz o a amenazar la seguridad marítima en el estrecho de Bab al Mandeb, recordando que "debe respetarse el ejercicio de los derechos y libertades de navegación de los buques mercantes y comerciales".

"Afirma que cualquier intento de impedir el paso en tránsito legítimo o la libertad de navegación en estas vias navegables internacionales constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales; y exhorta a Irán a que se abstenga inmediatamente de cualquier acción o amenaza, de conformidad con el Derecho Internacional", reza el texto, apoyado por hasta 135 países.

En este sentido, toman nota "de que los Estados Miembros, conforme al Derecho Internacional, tienen derecho a defender a sus buques de ataques y provocaciones". De igual forma, el texto pide a Irán que ponga "fin inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos, incluido a través del uso de proxys".

Tras la votación, el embajador de Bahréin ante Naciones Unidas, Yamal Alrowaiei --en nombre del GCC-- ha afirmado que el apoyo de la comunidad internacional a la resolución "refleja una conciencia colectiva del peligro del injusto ataque iraní" contra los países del Golfo y prueba que el Consejo "está comprometido con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

"Nuestra región en los últimos días ha sido testigo de una serie de ataques injustos que han apuntado a instalaciones civiles, infraestructura civil y áreas residenciales en varios estados regionales. Causaron bajas y heridas entre civiles inocentes. La aprobación hoy de esta resolución confirma que la comunidad internacional está unida para abordar y hacer frente a estos actos hostiles", ha aseverado.