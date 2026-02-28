Irán.- AMP.- Los demócratas denuncian que Trump ha vuelto a declarar la guerra a Irán sin el permiso del Congreso

February 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States House Minority Leader Hakeem Jeffries (Democrat of New York) speaks at a news conference in the US Capitol in Washington, DC, USA, on Tuesday, February 24, 2026. Leader Jeffries is di - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata de EEUU ha vuelto a condenar, como ya hizo el año pasado, que el nuevo ataque combinado de EEUU e Israel lanzado este sábado contra Irán es un acto de guerra que no ha contado con la imprescindible aprobación del Congreso.

"Si no se existen 'circunstancias de fuerza mayor', la Administración Trump debe solicitar autorización porque incluso un ataque preventivo constituye un acto de guerra", ha sentenciado el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Si bien "Irán es un actor perjudicial y debe ser confrontado con firmeza por sus violaciones de derechos humanos" la decisión del presidente "de abandonar la diplomacia y lanzar un ataque militar masivo ha dejado a las tropas estadounidenses vulnerables a las represalias de Irán".

Jeffries ha aprovechado para hacer memoria y cuestionar abiertamente la eficacia del primer ataque del verano pasado contra Irán. "Si el programa nuclear iraní fue 'completa y totalmente destruido' por los ataques militares de junio de 2025, como Donald Trump proclamó con audacia, no debería haber necesidad de atacarlos ahora", ha añadido.

"La Administración Trump debe explicarse de inmediato ante el pueblo estadounidense y el Congreso, ofrecer una justificación sólida para este acto de guerra, definir claramente el objetivo de seguridad nacional y articular un plan para evitar otro costoso y prolongado atolladero militar en Oriente Próximo", concluye Jeffries.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se ha manifestado en los mismos términos y acusado al Gobierno de que "no ha proporcionado al Congreso ni al pueblo estadounidense detalles cruciales sobre el alcance y la inmediatez de la amenaza".

Si bien la Casa Blanca, a través de su portavoz, Karoline Leavitt, ha asegurado que varios altos cargos del Congreso fueron informados con antelación de los ataques, Schumer ha considerado que las explicaciones son insuficientes y que "los ciclos intermitentes de arremetidas del presidente Trump y el riesgo de un conflicto más amplio no son una estrategia viable".

"El Gobierno debe informar al Congreso, incluyendo una sesión informativa clasificada inmediata para todos los senadores y un testimonio público, para responder a estas preguntas vitales", ha añadido.

MAMDANI CONDENA LOS ATAQUES Y GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD IRANÍ

El alcalde de Nueva York y una de las voces más destacadas del ala progresista del partido, el socialdemócrata Zohran Mamdani, ha condenado sin paliativos los ataques de Estados Unidos e Israel, que marcan "una escalada catastrófica en una guerra de agresión ilegal".

"Ciudades bombardeadas. Civiles muertos. Un nuevo escenario de guerra abierto. Los estadounidenses no quieren esto. No quieren otra guerra para un cambio de régimen. Quieren paz", ha manifestado en redes sociales.

Mamdani se ha dirigido especialmente a la comunidad iraní en la ciudad: "Formáis parte de nuestro tejido social. Sois vecinos, emprendedores, estudiantes, artistas, trabajadores y líderes comunitarios, y aquí estaréis a salvo".