Archivo - August 20, 2025, Gulf Of Oman, Indian Ocean, Iran: An Iranian missile is being fired from a vessel during a military exercise at an undisclosed location in southern Iran. On 21 August, Iran began two days of military drills in the northern India - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un buque mercante ha sido alcanzado por un proyectil cuando transitaba en aguas del estrecho de Ormuz, a pocos kilómetros de la localidad emiratí de Fujairah, después de que las autoridades iraníes hayan asegurado haber atacado a diez petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha informado de que la embarcación ha sido "alcanzada por un proyectil desconocido", causando daños "en el blindaje de acero", si bien no se han registrado incendios ni entradas de agua y "toda la tripulación se encuentra a salvo".

El incidente, que ha tenido lugar "a siete millas náuticas al este de Fujairah", esto es, a casi 13 kilómetros de la citada localidad, está siendo investigado por las autoridades, según ha agregado.

"Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO", ha añadido el organismo británico, que no da más información sobre el buque afectado.

Poco antes, el UKMTO ha informado de una "fuerte explosión" registrada en las proximidades de un buque, ubicado en aguas de Omán, a unos 250 kilómetros al este de su capital, Mascate, si bien no se han registrado daños materiales ni personales.

Este suceso ha tenido lugar a las 19.50 horas de este martes (hora local, 20.50 en España peninsular y Baleares) y continúa bajo investigación de las autoridades omaníes.

Estos incidentes se producen en medio de la escala regional a raíz de los ataques del pasado sábado de Estados e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra el país hebreo así como contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico.

En este sentido, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este mismo martes que más de diez petroleros han sido alcanzados por proyectiles lanzados desde Teherán, dando lugar a incendios, tras haber "ignorado las reiteradas advertencias de la Armada" iraní sobre eventuales ataques a todo buque que cruce el estrecho de Ormuz.

Así lo ha dicho el suboficial político de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Akbarzadeh, en declaraciones a la agencia de noticias iraní Fars, en las que ha recordado que este paso "se encuentra en estado de guerra de principio a fin".