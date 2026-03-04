BEIJING, Feb. 20, 2026 -- White House Press Secretary Karoline Leavitt gestures during a press briefing at the White House in Washington, D.C., the United States, on Feb. 18, 2026. The White House on Wednesday declined to set a deadline for the U.S.-Iran - Europa Press/Contacto/Hu Yousong

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha afeado este miércoles a la prensa por haber caído en la "propaganda iraní" que señala al Ejército estadounidense de ser responsable de un ataque contra una escuela el sur del país el pasado sábado, que dejó más de cien muertos. "Le advierto de que no señale con el dedo a Estados Unidos", ha avisado.

"Quiero decirle de manera muy firme que Estados Unidos no ataca a civiles, a diferencia del régimen deshonesto iraní que ataca a civiles, que mata niños, que ha matado a miles de su propia gente en las últimas semanas y usa propaganda con bastante eficacia", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Desafortunadamente muchas personas en esta sala han caído en esa propaganda", ha respondido la portavoz a una pregunta de la prensa sobre la posible responsabilidad del Ejército de Estados Unidos. "Eso no es algo que hagan estas Fuerzas Armadas", ha insistido.

Leavitt ha señalado que no tienen conocimiento de que las fuerzas estadounidenses están detrás de lo ocurrido y ha recordado que se trata de una cuestión que ya está siendo investigada por el Departamento de Defensa.

En esa línea, ha hecho suyas también la críticas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hacia los medios de comunicación, a los que acusó de intentar "hacer quedar mal" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo hincapié en sus coberturas, entre otras cosas, en el número de bajas en las filas estadounidenses.

"La prensa solo quiere hacer quedar mal al presidente, eso es un hecho", se ha quejado la portavoz, quien ha insistido en que los medios usan las declaraciones del Gobierno y "tratan de usarlo" contra Trump.

El sábado, en medio de los bombardeos a gran escala de Estados Unidos e Israel, las autoridades iraníes denunciaron que uno de los ataques alcanzó una escuela de niñas en Minab, en el sur del país, que ha dejado hasta ahora 175 muertos.