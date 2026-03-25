Irán.- AMP.- EEUU afirma que el diálogo con Irán continúa, pero no confirma el plan de 15 puntos

March 18, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Karoline Leavitt, White House press secretary, speaks to members of the media outside the White House in Washington, DC, US, on Wednesday, March 18, 2026. Iran said the US and Israel struck its giant - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha matizado este miércoles las informaciones publicadas en medios acerca de un plan de 15 puntos que la Administración de Donald Trump habría entregado a Irán para poner fin a su ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero, asegurando que las conversaciones "continúan" entre Washington y Teherán, un extremo rechazado esta semana por las autoridades iraníes.

"He visto un plan de 15 puntos que ha circulado en los medios de comunicación. Quisiera advertir a los periodistas presentes que no informen sobre puntos o planes especulativos procedentes de fuentes anónimas. La Casa Blanca nunca ha confirmado ese plan en su totalidad", ha señalado su portavoz, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la que ha reiterado que "las conversaciones continúan", que "son productivas y siguen siéndolo".

Leavitt ha reconocido que "hay elementos de verdad" en dicho plan, si bien ha matizado que "algunas de las noticias" difundidas sobre el mismo "no se ajustan a los hechos". "No voy a negociar en nombre del presidente desde esta tribuna. Lo que sí les diré es que estas conversaciones siguen en curso. No vamos a entrar en los detalles más específicos que se han intercambiado entre Estados Unidos e Irán en este momento", ha agregado.

La portavoz de la Casa Blanca ha celebrado que el Ejército estadounidense está "muy cerca de alcanzar los objetivos de la operación Furia Épica" tras más de 25 días desde su lanzamiento, mientras que "el presidente Trump y el Departamento de Defensa estimaron que se tardaría entre cuatro y seis semanas en cumplir esta misión crucial".

Por ello, ha considerado, "el régimen (iraní) busca una vía de salida, reconocen que están siendo aplastados y que su capacidad para atacar a las fuerza estadounidenses y aliadas, así como su capacidad para defender su propio territorio, se está reduciendo literalmente hora a hora".

Leavitt ha querido señalar así a "los elementos restantes del régimen iraní, (que) tienen otra oportunidad de cooperar con el presidente Trump y abandonar definitivamente sus ambiciones nucleares", tras afirmar que el mandatario "está dispuesto a escuchar".

Con todo, ha reiterado las amenazas a Teherán. "Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no comprende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba un golpe más duro que nunca. El presidente Trump no se anda con rodeos y está dispuesto a desatar el infierno", ha señalado, recordando al país centroasiático que "un error de cálculo le costó su cúpula de mando", aludiendo a la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como las de otros altos cargos.

Irán ha rechazado este miércoles una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra lanzada a finales del mes pasado, afirmando que se trata de una posición "excesiva", que evidencia la falta de voluntad de Washington para llegar a un pacto, y reiterar que Teherán pondrá las "condiciones" al cese de las hostilidades.

Tras desvelar "conversaciones muy sólidas" con Irán los últimos días y subrayar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares una vez apuntó que el acuerdo podía ser inminente.

De lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, atribuyó el anuncio del presidente estadounidense sobre un inminente un acuerdo a un intento de "manipular" el precio del petróleo.