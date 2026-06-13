Irán.- AMP.- EEUU anuncia nuevos derribos de drones iraníes sobre Ormuz

KHASAB, May 29, 2026 -- This photo taken with a mobile phone shows merchant vessels stranded in the waters of the Strait of Hormuz, near Khasab, a small town in northern Oman, May 29, 2026.,Image: 1106562695, License: Rights-managed, Restrictions: , Mode - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado en las últimas horas varios aviones iraníes no tripulados con carga explosiva que iban dirigidos contra el tránsito comercial del estrecho de Ormuz.

En un comunicado publicado este sábado a primera hora, el Mando Central del Ejército de EEUU ha informado de que ha "interceptado" todos los aviones y que "el tráfico marítimo" sobre el estrecho no se ha visto alterado.

Más tarde, el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha informado del impacto de un proyectil contra un petrolero muy cerca del estrecho de Ormuz, a unas seis millas náuticas al este de Omán.

"Se ha informado del impacto de un proyectil desconocido en la amura de babor (parte delantera izquierda del buque). La tripulación está bien y no hay impacto medioambiental", ha indicado el UKMTO en un comunicado que cita a autoridades militares.

El petrolero continúa navegando con su rumbo previsto y las autoridades están investigando lo ocurrido. "Se aconseja a los buques navegar con cautela e informar de cualquier actividad sospechosa", ha señalado.

Estos hechos ocurren en un día de renovado optimismo sobre la posible firma de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para consolidar un alto el fuego que serviría de marco a un mínimo de dos meses de negociaciones de paz, a tenor de las señales mandadas ayer por la mediación paquistaní.