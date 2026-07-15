Irán.- AMP.- EEUU anuncia una "segunda oleada" de bombardeos contra Irán

July 14, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks with Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi (not pictured) during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 14 July 2026. This - Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha llevado a cabo nuevos ataques contra territorio iraní, la segunda ola de bombardeos de la jornada, con vistas a mermar la capacidad militar con la que Teherán "amenaza" la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado en redes sociales de que sus fuerzas han lanzado hoy, a las 15.00 (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), "una segunda oleada de ataques contra Irán".

Al igual que los ataques previos, estos tienen "como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".

Así, el CENTCOM ha destacado que, con estos bombardeos, "el Ejército estadounidense está haciendo que Irán rinda cuentas, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", el presidente Donald Trump.

Precisamente el inquilino de la Casa Blanca se ha expresado en las últimas hora sobre el conflicto en Irán, rechazando dar un plazo límite a las autoridades iraníes antes de ordenar ataques contra infraestructuras esenciales como centrales eléctricas.

"No me gusta fijar plazos, pero ellos ya lo saben más o menos; conocen la historia. Más les vale portarse bien", ha afirmado en declaraciones a la prensa en las que ha asegurado que las autoridades iraníes han solicitado una reunión, un extremo que ya ha dicho en anteriores ocasiones.

"Recibimos una llamada justo cuando venía para acá, y quieren reunirse conmigo (...) Son gente desagradable, pero quieren llegar a un acuerdo", ha señalado poco antes de asistir a una cumbre en Pensilvania.

Durante el evento, el mandatario ha anunciado "una inversión de casi 10.000 millones de dólares (más de 8.700 millones de euros)" en industria de defensa, asegurando que "creará más de 4.000 puestos de trabajo" en la zona.

Las autoridades iraníes, por su parte, han confirmado en declaraciones recogidas por la agencia Mehr el impacto de un proyectil cerca de Bandar Abbas, en el sur del país, por parte de Estados Unidos, si bien se desconoce hasta el momento si ha provocado víctimas.