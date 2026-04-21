Irán.- AMP.- EEUU asegura haber impedido la navegación a 28 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes

April 19, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln takes part in the operation to blockade ships passing through the Strait of Hormuz under orders from U.S President Donald Trump, April 16, 2 - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado este lunes que un total de 28 buques han dado media vuelta o regresado a puertos iraníes desde que impusiera hace una semana el cierre perimetral del estrecho de Ormuz dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

"Desde que comenzó el bloqueo de Estados Unidos contra los buques que entran o salen de los puertos iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 28 embarcaciones que den media vuelta o regresen a puerto", ha anunciado el organismo en sus redes sociales, sin dar más detalles.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha defendido en sus redes sociales que este bloqueo --anunciado el pasado viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump-- "constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego" que Washington y Teherán acordaron a principios abril.

"Atacar un buque mercante y tomar como rehenes a su tripulación supone una violación aún más grave", ha agregado, después de que Estados Unidos haya abordado durante la madrugada dos buques iraníes y retenido a toda su tripulación en el golfo de Omán.

Araqchi ha asegurado en el mismo mensaje que el país asiático "sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones".

Sus declaraciones llegan en una jornada en la que las conversaciones con Estados Unidos penden de un hilo, puesto que Teherán aún no ha confirmado si acudirá a esta segunda ronda prevista en Islamabad, a horas de que expire el alto el fuego temporal.

Las autoridades iraníes han alegado que la Administración Trump no es "seria" en los procesos de negociación después de que Washington anunciara el pasado viernes que "mantendría su bloqueo naval (contra Irán)" pese a la tregua alcanzada en Líbano y la consiguiente reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, que ha vuelto a limitar la navegación en este paso.