EEUU ataca una base iraní en Bandar Abbas tras derribar drones sobre el estrecho de Ormuz

Archivo - March 27, 2026, Uss Thomas Hudner, United States: The U.S Navy Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Thomas Hudner, launches a Tomahawk Land Attack Missile in support of Operation Epic Fury, March 21, 2026 from an Undisclosed Location - Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy - Archivo

Medios iraníes apuntan que las defensas de Bandar Abbas se habrían activado brevemente, pero no registran explosiones en la ciudad pese a informar del ruido de las mismas

Una agencia próxima a la Guardia Revolucionaria informa de disparos de la Armada iraní contra un carguero estadounidense

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber derribado cuatro drones 'kamikaze' sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estratégico paso marítimo, alegando que desde allí se iba a lanzar un quinto dron, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington.

"Las Fuerzas del Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos han derribado cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las cercanías del estrecho de Ormuz", ha afirmado un funcionario estadounidense en declaraciones a Europa Press.

Tras ello, las fuerzas estadounidenses "también han atacado una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron", ha agregado el funcionario, que ha defendido las acciones como "mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego".

La confirmación del ataque ejecutado por Estados Unidos llega poco después de que la agencia semioficial iraní Fars y la radiotelevisión pública iraní IRIB hayan informado de tres explosiones al este de Bandar Abbas sin poder precisar la ubicación ni el origen exactos de los estruendos.

Asimismo, han señalado que las defensas de Bandar Abbas han llegado a activarse durante unos minutos, si bien la cadena pública ha advertido que, pese al ruido, no ha habido señal de explosión alguna en la propia ciudad.

Por su parte, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha apuntado que el ataque estadounidense apenas ha alcanzado terrenos baldíos alrededor de Bandar Abbas y que "no ha causado víctimas ni daños".

Además, ha citado a una "fuente militar informada" que ha asegurado que un buque carguero estadounidense "ha intentado cruzar el estrecho de Ormuz apagando su radar, pero se ha visto obligado a detenerse y regresar después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica actuara con rapidez y decisión, abriendo fuego contra él".

Esta nueva operación se produce dos días después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán. Entonces, el capitán de la Armada Tim Hawkins, en calidad de portavoz del CENTCOM, encuadró las acciones militares en una "defensa propia" y afirmó que las tropas actuaban "con moderación durante el alto el fuego en curso", firmado el 8 de abril y luego prorrogado sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.