Archivo - May 13, 2026, Arabian Sea, International Waters: The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln operating in support of Operation Epic Fury and the naval blockade of Iran, May 8, 2025, on the Northern Arabian Sea. - Europa Press/Contacto/Handout/U.S Navy - Archivo

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este domingo ataques contra Irán tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

"Las fuerzas del Comando Central de EEUU comenzaron a lanzar la tercera ronda de ataques esta semana contra Irán después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el Estrecho de Ormuz", ha recalcado el Ejército en una publicación en sus redes sociales.

De esta manera, Washington ha comunicado que un miembro de la tripulación del buque chipriota se encuentra en paradero desconocido y que el ataque perpetrado por Teherán habría provocado un "incendio a bordo y daños significativos en la sala de máquinas", por lo que el barco no habría podido continuar el viaje".

"Se le brindó a Irán otra oportunidad más para demostrar su adhesión al Memorando de Entendimiento después de ser responsabilizado por ataques anteriores contra buques comerciales, pero ha fallado nuevamente", han asegurado las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, Washington advierte de que está "imponiendo un alto coste" a las fuerzas iraníes al estar "degradando sus capacidades para atacar a buques que transitan libremente" por el estrecho de Ormuz.

Tras darse a conocer el anuncio del cierre, el secretario del Departamento estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, se ha sumado a las advertencia del CENTCOM y ha asegurado que habrá de rendir cuentas por su desacertada decisión.

"Irán ha tomado una mala decisión. Ahora pagará", ha sentenciado Hegseth en un escueto mensaje difundido en redes sociales.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha anunciado que el estrecho de Ormuz Ormuz queda cerrado a la navegación "hasta nuevo aviso" tras realizar disparos de advertencia contra el buque, el cual, presuntamente, habría ignorado sus instrucciones en la zona.

Según Teherán, el M/V GFS Galaxy que navegaba por el estrecho habría "puesto en peligro la seguridad marítima al apagar sus sistemas", por lo que ha sido "alcanzado por un disparo de advertencia y se le ha obligado a detenerse" por la Guardia Revolucionaria.

Asimismo, Irán ha lanzado un órdago tanto al Gobierno de Donald Trump como a sus aliados en la región, a los que advierte de que, en caso de "cometer un error" y "arremeter ante Teherán", se "enfrentará a una respuesta severa, y las nuevas bases enemigas en la región serán blanco de nuestros ataques".

Estas declaraciones llegan en un delicado momento por el que atraviesan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.

Fuentes oficiales estadounidenses han confirmado que Estados Unidos ha dado a Irán hasta este sábado para que anuncie públicamente que permitirá la navegación libre, segura y sin restricciones por el estrecho de Ormuz