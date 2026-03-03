Irán.-AMP.- EEUU cierra su Embajada en Kuwait y evacua a personal "no esencial" de las de Jordania, EAU, Bahréin e Irak

Archivo - EEUU flag, drapeau during the 2023 Formula 1 Lenovo United States Grand Prix, 18th round of the 2023 Formula One World Championship from October 20 to 22, 2023 on the Circuit of The Americas, in Austin, USA - Photo DPPI - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha anunciado este martes el cierre de su Embajada en Kuwait y la evacuación de su personal "no esencial" de sus legaciones diplomáticas en Jordania, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Irak, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.

Así, la Embajada estadounidense en Kuwait ha indicado que estará cerrada "hasta nuevo aviso" debido a "las tensiones regionales". "Hemos cancelado todas las citas consulares, tanto regulares como de emergencia", ha anunciado a través de sus redes sociales.

En este contexto, el Departamento de Estado ha ordenado a su personal "no esencial" abandonar junto a sus familias la legación diplomática, una orden de evacuación que se extiende además a las embajadas en Irak, Bahréin, EAU y Jordania.

Las citadas legaciones han señalado en sendos comunicados que los ciudadanos estadounidenses "deben reconsiderar" la posibilidad de realizar viajes a estos países "debido a la amenaza de conflicto armado y terrorismo".

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Riad también ha informado de la suspensión de sus servicios en Arabia Saudí, así como ha subrayado la importancia de que sus ciudadanos permanezcan resguardados en Yedá, Dhahran y en la capital.

Con relación a la Embajada estadounidense en Riad, las autoridades norteamericanas han llamado a evitar acercarse al edificio, dado el ataque sufrido esta madrugada, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El propio Gobierno saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad ha sufrido un incendio, tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.