EEUU confirma una nueva ronda de ataques contra Irán en la séptima noche consecutiva

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este viernes una nueva ronda de bombardeos contra Irán en la séptima noche consecutiva de ataques, confirmando la escalada militar de las últimas jornadas y cuando el acuerdo firmado entre Washington y Teherán se ha convertido en papel mojado por las acciones de ambos.

En un mensaje en redes sociales, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado del inicio de una una serie de ataques contra Irán, recalcando que se cumple una semana de ataques continuados.

"Los ataques tienen como objetivo seguir mermando las capacidades militares iraníes, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha detallado, en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha vuelto a elevar el tono contra Irán incidiendo en que atacará infraestructruas críticas hasta que Teherán se avenga a negociar.

Esta nueva oleada de ataques llega cuando Estados Unidos e Irán vienen intercambiado bombardeos, que en el país centroasiático dejan más de 40 civiles muertos mientras que Teherán ha respondido con ofensivas contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar.

BLOQUEO DE ORMUZ

Al tiempo, Washington, que ha retomado el bloqueo naval al estrecho de Ormuz como medida de presión, ha incidido en que sus fuerzas en la zona han "desviado" cuatro buques comerciales, "desactivado" uno y "abordado" otro, en cumplimiento con el cierre perimetral del estrecho.

"Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes mientras aplican estrictamente el bloqueo naval contra Irán", ha informado el CENTCOM sobre el balance tras los primeros tres días de la reanudación del bloqueo a los puertos y buques iraníes.

IMPACTOS EN INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y DE TRANSPORTE

Más tarde, las autoridades de la provincia iraní de Hormozgán han denunciado nuevos ataques estadounidenses contra distintos puntos del sur del país, entre ellos la isla de Lark y varias infraestructuras de transporte situadas en las inmediaciones de Bandar Abbas, en el marco de esta séptima noche consecutiva de bombardeos.

La Gobernación de Hormozgán ha informado de que "a la 01.27 de la madrugada (hora local), un punto en la isla de Lark ha sido objeto de un ataque del enemigo estadounidense", al tiempo que ha señalado que las autoridades continúan evaluando "las dimensiones y los posibles daños causados por este incidente", sin ofrecer por el momento un balance oficial de las consecuencias.

Uno de los proyectiles habría impactado contra la torre del centro de control del tráfico marítimo de la Administración de Puertos y Navegación de la isla, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim citando informes preliminares.

Horas después, las autoridades de Hormozgán han anunciado un nuevo bombardeo estadounidense en las inmediaciones de Banndar Abbas: "A las 03.50, una zona cercana a Bandar Abbas ha sido objeto de un ataque militar por parte del enemigo estadounidense", han indicado en un mensaje recogido por medios iraníes, añadiendo que facilitarán más información una vez concluyan las primeras evaluaciones sobre el terreno.

De forma paralela, Tasnim ha informado de nuevos ataques aéreos contra infraestructuras viarias de la provincia. Entre los objetivos alcanzados figuran el túnel Shahid Mirzai, situado en la carretera que une Bandar Abbas con Hajiabad, así como el puente Shor, en ese mismo eje, y otro puente localizado en la vía que conecta Minab con Rudan, después del cruce de Sarzeh.

Como consecuencia de estos ataques, el tráfico ha sido suspendido en ambas direcciones en el tramo afectado, mientras los equipos de emergencia trabajan sobre el terreno y las autoridades estudian itinerarios alternativos.

Ante la posibilidad de nuevos ataques, la Gobernación ha pedido a la población que "evite, por el momento, los desplazamientos innecesarios por las carreteras de la provincia", al tiempo que ha indicado que los organismos públicos y los servicios de rescate permanecen desplegados para evaluar la situación y garantizar la asistencia en las zonas afectadas.

Las autoridades iraníes no han informado hasta el momento de víctimas relacionadas con estos ataques.