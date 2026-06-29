Irán.-AMP.- EEUU e Irán "cesarán" sus ataques y seguirán negociando, según un funcionario norteamericano

TEHRAN, June 20, 2026 -- This photo provided by Ministry of Information in Oman on June 20, 2026 shows a view of the Strait of Hormuz. Iran's main military command Khatam al-Anbiya Central Headquarters announced Saturday the closure of the Strait of Ho - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos e Irán "cesarán" las hostilidades y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente", según un funcionario norteamericano, tras los últimos bombardeos de este fin de semana, en los que Washington justifica su actuación como respuesta a nuevos ataques iraníes a barcos en el estrecho de Ormuz.

"Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes cesarán las operaciones por el momento y los buques podrán circular libremente", ha afirmado un funcionario de Estados Unidos en declaraciones a Europa Press.

A este respecto, Washington y Teherán estarían planeando reunirse el martes en la capital de Qatar, Doha, según ha señalado el portal de noticias estadounidense Axios, que cita a un alto funcionario también de Estados Unidos.

El anuncio de Washington, sobre el que Teherán no se ha pronunciado por el momento, llega al término de un fin de semana marcado por nuevos intercambios de hostilidades que desde Estados Unidos han enmarcado en una respuesta directa a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves y contra un navío panameño en esa misma vía la pasada noche.

Estos últimos ataques habrían incluido en la mañana de este domingo la destrucción, por parte de Irán, de "ocho infraestructuras militares de Estados Unidos en la base Ali al Salem en Kuwait y en la Quinta Flota en Bahréin", según ha afirmado la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado emitido poco antes del anuncio del acuerdo y recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB. En él, el citado órgano militar justifica tales operaciones como una "respuesta a la reciente agresión estadounidense en Sirik y Qeshm".

Teherán ha defendido este mismo domingo que la responsabilidad sobre el estrecho recae sobre la República Islámica de Irán: "No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro en el memorando de entendimiento, y cualquier intervención o acción unilateral agravará la situación y retrasará la reapertura del estrecho", ha advertido el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi.