EEUU e Irán confirman la firma del memorando de entendimiento

June 17, 2026, Versailles, France, France: US President Donald Trump at Chateau de Versailles ahead of a dinner to celebrate the 250th anniversary of the independence of the United States at Chateau De Versailles on June 17, 2026 in Versailles near Paris, - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, han confirmado este miércoles la firma del memorando de entendimiento que abre paso a un periodo de 60 días en los cuales serán negociados los detalles de un acuerdo de paz definitivo entre las partes.

"Ya está firmado, sí... Lo he firmado en Versalles", ha manifestado en declaraciones a los medios el inquilino de la Casa Blanca, a su salida del Palacio de Versalles, donde ha mantenido una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras la cumbre del G7 celebrada esta semana en la localidad francesa de Évian-les-Bains.

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores de la República Islámica ha precisado que el documento ha sido signado por el propio Trump y por su homólogo en Irán, Masud Pezeshkian, "de forma virtual", según declaraciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.

"El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos ya ha sido oficialmente finalizado, ya que ambas partes lo han firmado", ha aseverado Baqaei.