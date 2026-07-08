EEUU lanza "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" contra buques en Ormuz

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este martes el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en un nuevo aumento de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de fuertes ataques contra Irán para imponer un alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional", ha informado el Ejército estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mismo señala que estas acciones son "una respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz". "La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego", ha añadido el CENTCOM.

EXPLOSIONES EN MÚLTIPLES PUNTOS DE HORMOZGAN

Desde Irán, varios medios oficiales han informado ya de explosiones y columnas de humo en la ciudad de Bandar Abbas, la isla de Qeshm y la localidad de Sirik, toda ellas situadas en la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

En cuanto a la primera, capital de la provincia, el director de los puertos de Shahid Bahonar y Hormozgan Este ha afirmado que "el humo negro que se ve detrás del mercado de pescado de Bandar Abbas se debe a que proyectiles enemigos han impactado en el muelle pesquero de Bandar Abbas y han provocado un incendio en varios barcos pesqueros públicos", según ha recogido la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

Esta misma cadena ha informado minutos antes de una serie de explosiones en los citados lugares. Concretamente, ha cifrado, inicialmente, en siete, seis y siete las detonaciones escuchadas, respectivamente, en Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.

Sin embargo, pese a que las informaciones de estos medios apuntan a infraestructuras civiles como el citado puerto pesquero o una aldea en Qeshm, las autoridades provinciales de Hormozgan han manifestado a la agencia semioficial Fars que, "hasta el momento", no han recibido "ninguna noticia de que haya habido ciudadanos o civiles heridos en los ataques perpetrados esta noche por el enemigo estadounidense".

La tensión en torno a Irán ha llegado a un nuevo punto este martes con el ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz. Doha ha atribuido este incidente a Teherán, señalando que constituye un "ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional".