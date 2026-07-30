Irán.- AMP.- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán

Archivo - Batería de misiles Patriot en Estados Unidos - EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado en la noche de este miércoles una nueva andanada de ataques aéreos contra Irán en represalia, según ha defendido, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo.

"Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar ataques contra Irán hoy a las 20.00 horas de la Costa Este de Estados Unidos (las 2.00 horas en la España peninsular)", ha anunciado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un breve mensaje publicado en redes.

A renglón seguido, la fuerza castrense ha justificado estos ataques reivindicándolos como una "contundente respuesta" a "los intentos de ataque perpetrados ayer por Irán contra las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Próximo".

Cabe recordar que Irán confirmó en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de misiles balísticos contra la base aérea y el cuartel general del Ejército estadounidense en Jordania. No obstante, el Ejército de Estados Unidos aseguró haber "interceptado con éxito todos los misiles".

Horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con propinar una "brutal paliza" a la República Islámica tras el "ataque sorpresa" contra los referidos activos e instalaciones estadounidenses en Jordania, donde las tropas únicamente tuvieron "unos minutos" para interceptar los misiles lanzados contra el territorio.

AL MENOS DOS HERIDOS EN LA ISLA DE QESHM

Poco después del anuncio del Ejército estadounidense, medios iraníes como la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, han informado de al menos dos heridos por causa de un ataque contra una zona residencial de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

No obstante, el saldo de víctimas podría aumentar en la medida en que, ha agregado la agencia, continúan las albores de búsqueda y rescate para encontrar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Del mismo modo, las autoridades de la gobernación de Juzestán han informado de ataques con misiles en los alrededores de la ciudad de Ahvaz, así como en las urbes de Abadán y Shadegán.