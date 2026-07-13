Irán.-AMP.- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán y afirma alcanzar sus defensas aéreas

Archivo - May 12, 2026, Mediterranean Sea, International Waters: A Navy F/A-18F Super Hornet fighter aircraft, attached to the Blacklions of Strike Fighter Squadron 213, lands on the flight deck of the Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford operat - Europa Press/Contacto/Mc2 Tajh Payne/U.S Navy

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

"El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio", ha anunciado el propio CENTCOM en un comunicado enviado pasadas las 22.30 horas en Florida --las 4.30 del lunes en España y las 6.00 en Irán--.

En esta nueva ofensiva, las fuerzas norteamericanas han asegurado haber alcanzado "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión" en una operación destinada a "debilitar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz".

Sin embargo, el Comando Central estadounidense ha declarado haber "atacado sistemas de defensa aérea", además de "estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones pequeñas iraníes".

Para esta nueva oleada ejecutada "con municiones de precisión", el Ejército de Estados Unidos ha empleado, reza el comunicado, "aviones de combate, buques de guerra, (y) drones de ataque unidireccional --esto es, drones 'kamikaze'-- aéreos y, por primera vez, marítimos".

"El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial. Irán no lo controla", ha remarcado el CENTCOM, incidiendo en la negación por parte de las autoridades estadounidenses del anuncio realizado por Teherán en la pasada noche acerca del supuesto cierre del estratégico paso, un movimiento en represalia por los renovados ataques de Estados Unidos, lanzados a su vez tras ataques contra buques mercantes en Ormuz.

La última de esas oleadas, perpetrada horas antes este mismo domingo contra las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas y la cercana isla de Qeshm --situadas en la región del estrecho de Ormuz-- y contra Mahshahr (suroeste), ha dejado hasta el momento dos muertos y seis heridos, según autoridades locales.