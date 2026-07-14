EEUU lanza una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda el bloqueo de sus puertos

June 22, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States Secretary of War Pete Hegseth, during an executive order signing in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Monday, June 22, 2026. US President Donald J Trump is sign - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo una nueva ronda de ataques contra Irán, y ha anunciado que impondrá un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española).

"Hoy, a las 15.00 horas (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, el CENTCOM ha señalado que sus tropas se están preparando "para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y las zonas costeras iraníes", lo cual, ha dicho, "entrará en vigor a las 16.00 horas (hora del este, 22.00 hora peninsular española)".

Poco después, ha informado de que las fuerzas estadounidenses han reanudado a la hora estipulada el "bloqueo naval contra los buques que transitan hacia y desde los puertos y zonas costeras iraníes" y ha precisado que la Armada tiene desplegados en aguas de la zona "más de 20 buques de guerra y cientos de aviones militares operando en todo Oriente Próximo".

Las autoridades iraníes han confirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim que un proyectil de Estados Unidos ha impactado cerca de la ciudad de Sirik, en la provincia de Hormozgan, si bien hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños en infraestructuras.