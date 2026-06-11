Archivo - March 17, 2026, Uss Gerald R Ford, International Waters: A U.S. Navy F/A-18E Super Hornet aircraft, attached to the Ragin' Bulls of Strike Fighter Squadron 37, lands on the flight deck of the Ford-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford operat - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este miércoles nuevos ataques "en legítima defensa" contra distintos objetivos en Irán, en respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar hoy, a las 17.15 horas (las 23.00 hora peninsular española), nuevos ataques en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe (Donald Trump)", ha informado en sus redes sociales el órgano castrense.

El CENTCOM ha señalado en el mismo mensaje que "estos ataques son una respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán", horas después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con atacar el país asiático por segundo día consecutivo, insistiendo en que Teherán tiene que firmar sin más dilaciones el acuerdo que llevan semanas negociando.

Minutos después del anuncio del Mando Central han sido registradas explosiones en Bandar Abbas, ciudad situada frente al estrecho de Ormuz donde se ubica una base iraní, así como en el condado de Sirik --sito en la provincia de Hormozgán (sur)--, y en las islas de Qeshm y Hengam, de acuerdo con informaciones recogidas por la agencia de noticias iraní Mehr.

Cabe recordar que la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este miércoles el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Bahréin, Jordania y Kuwait, en "represalia" por las agresiones perpetradas horas antes por Washington contra diversos enclaves de la República Islámica.