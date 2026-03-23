EEUU levanta las sanciones al petróleo de Irán que ya está cargado en buques

Archivo - February 5, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: U.S. Treasury Secretary SCOTT BESSENT testifies at a hearing of the Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee at the U.S. Capitol. House Democrats clashed with Treasury Secretar - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos ha anunciado este viernes su decisión de levantar las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado una licencia en la que autoriza la compra y venta de productos derivados del crudo iraní "cargados en buques a partir del 20 de marzo", este viernes, hasta el domingo 19 de abril.

Tras conocerse la noticia, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha explicado en redes que se trata de una autorización "a corto plazo" y "con un alcance muy específico", que permitirá liberar 140 millones de barriles de petróleo.

Así, este levantamiento temporal de las sanciones solo se limita "estrictamente" al petróleo que ya está en tránsito y no permite "nuevas compras ni producción", ha asegurado el secretario del Tesoro, para señalar a continuación que Irán "tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados".

"Utilizaremos el petróleo iraní contra Teherán para mantener el precio bajo", ha remarcado Bessent, que ha subrayado que esta decisión forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para introducir "alrededor de 440 millones de barriles" en el mercado global de crudo.

Bessent ya avanzó el jueves la posibilidad de que el Ejecutivo norteamericano barajaba la opción de acabar temporalmente con las sanciones al crudo iraní, una decisión criticada al día siguiente por el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi. "Actualmente, Irán prácticamente no tiene reservas de petróleo crudo ni excedentes para abastecer a otros mercados internacionales", señaló el portavoz iraní en redes sociales.

Esta decisión se produce en medio de una escalada generalizada en los precios del crudo como consecuencia de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que la República Islámica ha respondido con ataques contra los buques que navegan a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo de petróleo a nivel mundial.