Irán.- AMP.- EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "ahora"

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que salgan del país "ahora" o que, en su defecto, busquen refugio, ante la posibilidad de que las autoridades del país centroasiático intensifiquen las medidas de seguridad, en una jornada en la que las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, Omán, para dar inicio a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense", reza la alerta difundida por la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán en la que además invita a sus nacionales a preparar planes de evacuación y refugio, evitar las manifestaciones y mantener un "perfil bajo".

La advertencia, que aplica a todo el territorio iraní, alega que Teherán podría acudir al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte público y el bloqueo del acceso a redes móviles e internet.

Las autoridades estadounidenses han prevenido a los nacionales afirmando que "es posible que se produzcan cancelaciones de interrupciones de vuelo con poca antelación" y han recordado que aquellos que "los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán" a su llegada a los puestos de control de los aeropuertos.

Por ello, han insistido en que los ciudadanos de Estados Unidos opten por abandonar el país a través de los distintos cruces fronterizos con Armenia y Turquía, no así con los pasos a Turkmenistán, donde los ciudadanos estadounidenses requieren de un permiso "especial" de las autoridades, ni de Azerbaiyán, que tiene cerrado el paso al "tráfico regular".

La advertencia de Washington llega poco antes de que den inicio sus conversaciones con una delegación iraní en Omán, para abordar el programa nuclear del país centroasiático.