EEUU retira la autorización a las ventas de petróleo de Irán ante los ataques en Ormuz

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado este martes la autorización para las ventas de petróleo de Irán, contempladas en el acuerdo preliminar firmado con Teherán, en respuesta a los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Así lo ha anunciado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Tesoro, que ha emitido un documento de "Revocación y liquidación" de la licencia publicada el 21 de junio, que levantaba sanciones sobre la "producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y productos derivados del petróleo de origen iraní".

La nueva medida, que sustituye enteramente a la anterior, tiene "vigencia a partir del 7 de julio de 2026", este mismo martes, autoriza "todas las transacciones (...) habituales y necesarias para la liquidación de las transacciones previamente autorizadas por la Licencia General X", que establecía un levantamiento de las sanciones válido hasta el 21 de agosto de 2026.

"Salvo en la medida en que sea incidental y necesario para la liquidación de las transacciones previamente autorizadas por la Licencia General X", el documento, ha subrayado el director de la OFAC, Bradley Smith, "no autoriza ninguna transacción nueva, incluidas las compras o la carga de dichos productos a partir del 7 de julio de 2026".

Este paso atrás en la relajación de las sanciones llega ante la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, que ha visto varios ataques en los últimos días, mientras la República Islámica insiste en la gestión del estratégico paso.

"Irán solo obtendrá beneficios si demuestra un buen comportamiento", ha afirmado un portavoz estadounidense a la cadena CNBC. "Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", ha añadido.

IRÁN AVISA DE CONSECUENCIAS ANTE EL "INCUMPLIMIENTO" EL MEMORANDO

Al calor de tal anuncio, el Ministerio de Exteriores iraní ha condenado "enérgicamente" la decisión del Tesoro, que ha considerado una "violación explícita por parte de Estados Unidos del artículo 10 del memorando de entendimiento de Islamabad", acordado hace poco más de medio mes, el 18 de junio.

Asimismo, Teherán ha subrayado que "responsabiliza al Gobierno estadounidense de las consecuencias de este incumplimiento", considerando que se trata de "una nueva muestra de la mala voluntad, la inestabilidad y la falta de fiabilidad" de la Administración de Donald Trump.

"Durante los últimos 20 días, Estados Unidos, directamente o a través de las acciones del régimen sionista (Israel) contra Líbano, ha cometido reiteradamente violaciones, tanto menores como mayores, de diversos artículos del memorando de entendimiento", ha acusado Teherán.

En este sentido, la diplomacia iraní ha alegado que la República Islámica "se ha esforzado de buena fe y ha utilizado todos sus recursos para cumplir con sus obligaciones", mientras que "el Gobierno estadounidense, como de costumbre, ha intentado justificar sus violaciones de compromisos con diversas excusas".

Ante esta coyuntura, el ministerio ha advertido "sobre las consecuencias del incumplimiento del acuerdo por parte de Estados Unidos" y ha remarcado que "tomará todas las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses y su seguridad nacional".

La tensión entre ambos países ha llegado a un nuevo punto este martes con el ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz. Doha ha atribuido este incidente a Irán, señalando que constituye un "ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional", unas acusaciones a las que se ha sumado Arabia Saudí.

Por su parte, Irán ha afeado estas declaraciones, asegurando que son "cuestionables" e insistiendo en la gestión iraní del estratégico paso. Desde hace semanas Teherán viene avisando de que el tránsito seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con las autoridades iraníes, denunciando el establecimiento de "rutas paralelas" al margen de la República Islámica.

El acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán establece que "todas las licencias, exenciones y autorizaciones necesarias para las transacciones financieras correspondientes serán concedidas por Estados Unidos", si bien del lado de Washington han condicionado los elementos del pacto a que Irán mantenga abierto Ormuz.