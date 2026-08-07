EEUU sanciona a dos casas de cambio, cinco empresas y cuatro personas del sistema bancario "fantasma" de Irán

July 30, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States Secretary of the Treasury Scott Bessent departs after participating in a TV interview outside the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, 30 July 2026 - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra dos casas de cambio, cinco empresas y cuatro personas acusadas de facilitar el movimiento de "cientos de millones de dólares" a través del sistema bancario en la sombra de Irán.

Entre los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figuran dos casas de cambio con sede en Dubái: Titan Exchange y Alps International LLC-FZ, que facilitan transacciones financieras para el Shahr Bank, una entidad sancionada por Washington por "ayudar al régimen iraní a recuperar los ingresos de us ventas de petróleo en el extranjero".

Asimismo, las sanciones del organismo del Departamento del Tesoro incluyen a tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad iraní, --Said Ghasempour, Peivand Mohamad, Amir Hendi y Shima Sharifi--, por prestar apoyo a Shahr Bank y sus filiales en la "evasión de sanciones".

Por otra parte, han sido también sancionadas cinco empresas "fantasma" que facilitan operaciones comerciales "iraníes por valor de decenas de millones de dólares". Se trata de Oviedo Overseas Company Limited, Blue Dash General Trading Company Limited y Gleaming HK Trading Limited, todas con sede en Hong Kong.

Terminan esta lista Cailafang Pte. Ltd., con sede en Singapur; y Aydeniz General Trading LLC, con sede en Dubái.

Poco después, la cartera dirigida por Scott Bessent ha anunciado sanciones contra un hombre identificado como Siavash Kayvanpour, por apoyar "actividades ilícitas con criptomonedas" para Teherán, a través de su red de empresas.

Así, Washignton ha sancionado a: SHPS Shelbit, General Trading, Shelbit Technologies Ltd Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia W Likwidacji, Crypto Home DMCC y NFT Home DMCC, todas propiedad de este hombre nacido en Irán y con doble nacionalidad de Dominica y Afganistán, según recoge el Tesoro.

Este paquete de sanciones incluye, además, a Aban Tether, una plataforma de intercambio de activos digitales con sede en Irán.

Las seis empresas son, de acuerdo al Tesoro, "plataformas de intercambio de activos digitales que el régimen iraní utiliza para blanquear miles de millones de dólares, mantener un acceso encubierto a los sistemas financieros internacionales y apoyar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre otros grupos terroristas".