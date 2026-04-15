MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha señalado este miércoles que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

"Durante las primeras 48 horas del bloqueo estadounidense a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses", ha subrayado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en redes sociales sobre la situación en el estratégico paso.

Horas después, ha informado de que un buque "con bandera iraní" trató este martes sin éxito eludir el bloqueo "tras zarpar de Bandar Abbas (en el sur de Irán), salir del estrecho de Ormuz y navegar a lo largo de la costa iraní". Sin embargo, "el destructor lanzamisiles USS Spruance (DDG 111) logró desviar el buque, que se dirige de vuelta a Irán", ha asegurado el CENTCOM.

Además, el Ejército norteamericano ha indicado que con este son diez los buques que han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de "dar media vuelta" y regresar hacia un puerto o zona costera iraní."Ningun barco ha logrado atravesar el bloqueo desde que este entrara en vigor el lunes", ha reiterado.

Estados Unidos viene señalando que el bloqueo total a los puertos de Irán está surtiendo efecto y que ha logrado "paralizar por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar, después del bloqueo ordenado por Trump.

Este paso llega después de las negociaciones en Pakistán del pasado fin de semana que se saldaron sin acuerdo entre Washington y Teherán para el cese definitivo de las hostilidades, mientras sigue en pie un alto el fuego de 15 días, que busca precisamente dar espacio a la diplomacia para lograr un pacto más amplio que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a cambio del levantamiento de sanciones a Irán, la vuelta a la normalidad en Ormuz y que la República Islámica pacte un nuevo acuerdo nuclear.