Irán.- AMP.- EEUU ve posible un acuerdo con Irán "hoy o mañana" para reabrir el estrecho de Ormuz

Archivo - 05 February 2026, US, Washington: US Treasury Secretary Scott Bessent speaks at a hearing of the Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee at the US Capitol in Washington. Photo: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo con las autoridades de Irán "hoy o mañana" que permita abrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales.

"Estamos en conversaciones con Irán. Existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una postura más normalizada en este conflicto", ha indicado en declaraciones a la cadena CNBC.

En este sentido, Bessent ha apuntado que, en tal caso, se restablecería la "libertad de movimiento", lo que excluiría la posibilidad de que Teherán cobre peaje alguno a los barcos que atraviesen el paso marítimo.

El secretario del Tesoro ha señalado que, si bien la situación sigue siendo algo tensa, se han visto bastantes barcos saliendo incluso ahora, por lo que confía en que, una vez que se reabra el estrecho, "habrá cientos, si no miles, de barcos esperando para salir".

"Espero que los precios de la energía se estabilicen, lo cual será beneficioso para todo el mundo", ha afirmado, recordando que no se trata solo de energía, sino también de fertilizantes, productos refinados y diversos gases industriales, por lo que ha aventurado que podría producirse un gran repunte en el comercio a medida que bajen esos precios.

De forma similar se ha expresado este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar "avances" en las conversaciones que, si bien no se ha llegado a un acuerdo definitivo, desde Washignton esperan "que eso ocurra muy pronto".

"Estamos inmersos en un diálogo y una negociación entre Omán e Irán sobre cómo conseguir que más barcos puedan atravesar esa zona de forma segura a corto plazo, mientras avanzamos hacia esas conversaciones a más largo plazo sobre la desnuclearización", ha declarado, antes de asegurar que ya hay buques que están cruzando Ormuz. "En estos momentos se está transportando petróleo a través del estrecho. Así pues, el estrecho está abierto", ha reiterado.

CONVERSACIONES CON OMÁN

El Gobierno de Irán, por su parte, se ha limitado a describir sus conversaciones con las autoridades omaníes sobre la gestión del estrecho de Ormuz como "positivas".

"Hasta la fecha, las conversaciones han recibido una valoración positiva tanto a nivel técnico como político, e Irán se esfuerza, en cooperación con Omán, por desarrollar los mecanismos necesarios para futuros acuerdos que regulen el tráfico marítimo en esta vía navegable estratégica", ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones a la cadena Press TV.

El portavoz ha señalado que el objetivo de estos contactos entre Teherán y Mascate es definir rutas de tránsito seguras para las embarcaciones que "respeten los derechos soberanos y tengan en cuenta las consideraciones de seguridad nacional tanto de Irán como de Omán".