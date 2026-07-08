Irán.-AMP.- EEUU vuelve a lanzar ataques contra Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

July 8, 2026, Ankara, Turkey: President Donald Trump answers questions from journalists during a press conference on the outcomes of the NATO Summit. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán por segunda jornada consecutiva y en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz, tan solo horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.

"Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha informado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM).

De esta forma, la entidad castrense ha encuadrado las acciones en "las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles" por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, incidiendo en que estas embarcaciones "navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica".

La agencia de noticias iraní Mehr ha informado de explosiones registradas en la ciudad de Bandar Abbas, situada en la costa del estrecho de Ormuz, donde se habrían activado las defensas para frente a los ataques. Igualmente, ha apuntado que las instalaciones portuarias y la torre de control marítimo en la ciudad de Chabahar estaba siendo objeto de ataques, al tiempo que se ha registrado movimiento de aviones de combate sobre Isfahán.

Se trata de la segunda noche de ataques sobre Irán, después de que las fuerzas estadounidenses informaran de bombardeos contra más de 80 objetivos con munición de precisión la pasada madrugada. Por su lado, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", en represalia por la ola de ataques.

Trump había advertido desde Ankara, donde se ha reunido con los aliados de la OTAN, sobre posibles nuevos ataques en una jornada en la que también ha dado por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento entre ambos países, con el futuro de las negociaciones en el aire. "Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche", ha afirmado el jefe de la Casa Blanca en declaraciones junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en los márgenes de la cumbre.