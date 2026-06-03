Irán.- AMP.- El Ejército de EEUU anuncia ataques contra una isla iraní en el estrecho de Ormuz

Archivo - March 27, 2026, Uss Thomas Hudner, United States: The U.S Navy Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Thomas Hudner, launches a Tomahawk Land Attack Missile in support of Operation Epic Fury, March 21, 2026 from an Undisclosed Location - Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy - Archivo

Asegura haber interceptado misiles y drones iraníes contra Bahréin y Kuwait, y sostiene que "ninguno ha alcanzado sus objetivos"

Alerta de "una nueva oleada de drones iraníes que intentaban atacar a las fuerzas estadounidenses en Kuwait" pero niega impactos y daños

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado "ataques de autodefensa" contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en operaciones ejecutadas con "fuerzas aliadas" que también han incluido el derribo de "varios misiles balísticos y drones iraníes" lanzados contra Kuwait y Bahréin.

"Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques de autodefensa contra una estación de control terrestre militar iraní en la isla de Qeshm", ha anunciado el Mando Central (CENTCOM) del Ejército estadounidense en una publicación en redes, una información que coincidiría con las informaciones en medios iraníes de explosiones en el sur de la isla.

En la misma nota, el órgano militar ha afirmado que "Irán ha lanzado varios misiles balísticos contra países vecinos de la región", aunque, subraya, "ninguno ha alcanzado sus objetivos" y "ningún miembro del personal estadounidense ha resultado herido".

En concreto, ha precisado que "tres misiles lanzados contra Bahréin han sido interceptados de inmediato por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Bahréin", mientras que otros "dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no han alcanzado su objetivo o se han desintegrado en el trayecto".

Asimismo, el CENTCOM ha afirmado haber derribado "tres drones de ataque unidireccionales ('kamikaze') lanzados por Irán contra marineros civiles que transitaban legítimamente por aguas regionales".

Apenas hora y media más tarde, el órgano castrense ha informado, también en redes, de "una nueva oleada de drones iraníes que intentaban atacar a las fuerzas estadounidenses en Kuwait", asegurando, por contra, que "no ha logrado alcanzar esta noche los objetivos previstos".

"Las defensas aéreas del Mando Central de Estados Unidos han derribado con éxito varios drones y han garantizado que ningún miembro del personal ni ningún activo estadounidense haya sufrido daños", ha alegado.

ACTIVADAS LAS DEFENSAS AÉREAS DE BAHRÉIN Y KUWAIT

Paralelamente, las autoridades de Bahréin se han limitado a indicar que "se ha activado la sirena" y a instar a la población a "mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano" en un breve mensaje publicado por el Ministerio de Interior del país insular.

Más prolijo ha sido el Ejército de Kuwait, que ha advertido también en redes que sus defensas "están respondiendo a amenazas de misiles y drones", instando también a la población a "seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes" y subrayando que "cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de objetivos hostiles".

Además, ha difundido un comunicado en el que el alto órgano castrense "insta a todos los ciudadanos y residentes a no acercarse ni tocar escombros, metralla u objetos no identificados que puedan resultar de la interceptación" de proyectiles, y ha subrayado "la necesidad de reportar inmediatamente cualquier hallazgo de este tipo", haciendo al tiempo un llamamiento "a la cooperación y al cumplimiento de las directrices".