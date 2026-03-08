Irán.- AMP.- El Ejército iraní asegura que ha destruido cuatro radares THAAD en sus ataques a las bases del Golfo

Archivo - Estados Unidos ha anunciado el despliegue del sistema antimisiles Defensa Terminal para Zonas de Alta Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) en Corea del Sur en respuesta al lanzamiento durante la pasada madrugada de hasta cuatro misiles por - LOCKHEED MARTIN - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado que ha destruido en las últimas horas los radares de cuatro sistemas antiaéreos THAAD en varios ataques a bases de Irak, Arabia Saudí, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

"Durante las operaciones para suprimir las defensas antimisiles enemigas en la región, cuatro radares ultraavanzados del sistema estadounidense THAAD han sido atacados y destruidos", ha hecho saber el Ejército en un comunicado publicado por los medios iraníes.

El sistema THAAD (Defensa de Área de Gran Altitud Terminal, por sus siglas en inglés) está formado por una batería de misiles acompañada de un radar transportable y representa una de las más importantes líneas de defensa frente a ataques aéreos como los que Irán está desencadenando en la región en represalia por los bombardeos de EEUU e Israel que comenzaron la semana pasada.

El Ejército iraní asegura a este respecto que los radares han sido alcanzados en las bases de Al Ruba (Irak), Al Ruwais (en Emiratos Árabes Unidos), Al Jarj (Arabia Saudí) y Al Azraq (Jordania) en las últimas 24 horas.

Los radares del sistema estadounidense THAAD proporcionaban información en tiempo real a la red de escudos de defensa antimisiles israelí y estadounidense pero ahora, dados los "graves daños a la red de alerta temprana del enemigo, la sirena de alerta en los territorios ocupados sonará en el momento en que impacten los misiles", ha asegurado el Ejército.

ISRAEL ATACA A PUNTOS NEURÁLGICOS DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA

Por su parte, el Ejército israelí ha centrado varios de sus últimos ataques contra centros clave de la Guardia Revolucionaria en el país, comenzando por el Mando Espacial y Satelital de Teherán, "centro de recepción, transmisión e investigación para la Organización Espacial Iraní"

"El centro incluía la estructura de control y operación del satélite Jaayam, lanzado en agosto de 2022 y utilizado por la Guardia Revolucionaria para promover actividades terroristas y monitorear al Estado de Israel y los países de la región", anuncia el Ejército israelí.

Además, las FDI han anunciado ataques cotnra 50 búnkeres que almacenaban munición dentro de una de las bases de las Fuerzas de Seguridad Interna, y contra una base de las Fuerzas de Seguridad Interna, los Basij, "brazo central en la represión de la población civil en Irán y son responsables del uso de violencia brutal y sistemática contra ella".