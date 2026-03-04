Irán.- AMP.- El Ejército de Israel lanza una nueva "amplia" ola de ataques contra Irán

March 3, 2026, Palmachim Airbase, Israel: Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU (C) visits the Palmachim Airbase accompanied by Minister of Defense ISRAEL KATZ (R) and IDF Chief of Staff Lt. Gen. EYAL ZAMIR (L). The Prime Minister received an operatio - Europa Press/Contacto/Maayan Toaf/Israel Gpo
MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que ha efectuado una nueva "oleada de ataques" contra instalaciones de las autoridades iraníes en la capital del país, Teherán, incluidas "decenas" de bases de las Fuerzas de Seguridad Interna, los Basij, considerados como el principal brazo armado a pie de calle de las autoridades iraníes durante sus maniobras para reprimir protestas populares.
"La Fuerza Aérea, siguiendo instrucciones de la Inteligencia Militar, ha llevado a cabo una nueva oleada de ataques aéreos contra instalaciones del régimen iraní en todo Teherán. Durante los ataques, aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado numerosas municiones contra decenas de bases de la milicia Basij y de las Fuerzas de Seguridad Interna", ha informado el portavoz en árabe del cuerpo militar, Avichay Adraee, en redes sociales.
Estas instalaciones han sido empleadas por las autoridades de la República Islámica "para mantener su estabilidad y control en todo Irán mediante la monitorización de un panorama operativo", ha agregado.
Adraee ha indicado en el mismo mensaje que las fuerzas terrestres del Ejército iraní, plataformas de lanzamiento de misiles y los sistemas de defensa también han sido objeto de ataques por parte de las FDI, asegurando que seguirá "intensificando" sus operaciones contra Teherán.
El Ejército ha anunciado horas antes una "amplia ola" de bombardeos en el país centroasiático, donde ya han muerto cerca de 800 personas desde que hace cinco días Israel y Estados Unidos comenzasen una campaña militar que ha costado también la vida al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos cargos.
El cuerpo militar ha informado, por otra parte, de la identificación de un "lanzamiento de misiles" iraníes, por lo que sus "sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza".
Al hilo, el Ejército israelí ha agregado que "el Comando del Frente Interior ha enviado una alerta anticipada directamente a los teléfonos móviles en las zonas afectadas", y ha pedido a los residentes que permanezcan en áreas "protegidas" hasta que, poco después, ha indicado que "es posible abandonar" estos espacios, si bien ha instado a la población a "permanecer en las inmediaciones" de las citadas áreas "en todo el país".