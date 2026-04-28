El embajador de Irán en España recalca que EEUU no ha sido capaz de "cambiar la voluntad" del pueblo iraní

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, interviene en el coloquio del 'Club Siglo XXI', a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

Reclama una negociación "justa" y que EEUU "no traicione por tercera vez" el diálogo

"Nadie puede estar al lado de quien destruye el orden internacional", afirma

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha recalcado este martes que la máxima potencia militar del mundo, en alusión a Estados Unidos, no ha sido capaz de "cambiar la voluntad" del pueblo iraní, durante un encuentro celebrado en Madrid, en medio de los esfuerzos por retomar las negociaciones con la Administración Trump tras la ofensiva lanzada junto a Israel contra el país asiático el 28 de febrero.

Así lo ha dicho durante un evento organizado por el Club Siglo XXI en la capital española en el que ha defendido que las autoridades iraníes han "demostrado que el poder militar no garantiza ninguna victoria sobre la voluntad de los pueblos".

"Ningún cambio ha surgido en el país que está siendo víctima de la agresión, en este caso mi país", ha declarado, antes de incidir en que no ha sido Teherán quien ha iniciado el conflicto en curso, que ha descrito como un "punto de inflexión" tanto en Oriente Próximo como en el orden mundial.

En esta línea, el embajador ha considerado que cuálquier análisis sobre la guerra desatada contra su país debe partir de este enfoque, reiterando que "todas las estructuras, valores, instituciones (y) normas que fueron instauradas tras la Segunda Guerra Mundial y que apartaron a la comunidad internacional" del conflicto, han sido sustituidas por "la ley de la fuerza".

Así, ha lamentado que la guerra actual ha demostrado que estos "valores" no pueden "garantizar la estabilidad internacional", alegando el "doble estándar aplicado" a los países en el respeto al Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario o los Derechos Humanos.

El representante iraní ha reiterado las tres condiciones "imprescindibles" para que las autoridades iraníes acepten un acuerdo con la Administración Trump que ponga fin al conflicto desatado en Oriente Próximo: "poner fin a la agresión", emprender una "negociación justa (y) lógica que respete los derechos del pueblo iraní" y, en tercer lugar, ha insistido en que Estados Unidos "no traicione por tercera vez la diplomacia".

En este sentido, ha recordado que Teherán y Washington se encontraban en medio de unas negociaciones en materia nuclear cuando el Ejército israelí atacó territorio iraní en junio de 2025, a los que se sumaron las Fuerzas Armadas estadounidenses y en los que murieron centenares de personas en el país asiático.

Preguntado precisamente por la exclusión de la cuestión nuclear en las conversaciones actuales, el diplomático iraní ha asegurado que la República Islámica no tiene inconveniente en abordarla, si bien ha defendido que, cuando hay una guerra en curso, ponerle fin "es lo más importante".

El embajador, que ha lamentado "hablar sobre la guerra y no sobre la paz", ha defendido que su país ha demostrado que puede gobernar "incluso" en difíciles circunstancias, citando como ejemplo el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en los ataques del 28 de febrero en Teherán.

Interrogado por las declaraciones de representantes estadounidenses, incluido el propio jefe de la Casa Blanca, sobre supuesta división dentro de la cúpula política iraní, Zabib ha defendido que en todos los gobiernos pueden darse discrepancias, para acto seguido asegurar que donde realmente hay división interna es en Estados Unidos.

Por otra parte, ha incidido en que "la seguridad y el bienestar del mundo son indivisibles", algo que "todos" los países, en particular los del golfo Pérsico, han podido comprobar con motivo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Si los demás (países), con sus actuaciones e incluso con su silencio, ponen en peligro la seguridad de los demás, esta falta (de seguridad) se volverá en su contra", ha apuntado en alusión a las consecuencias del conflicto que enfrentan otros estados.

Sobre sus vecinos de Oriente Próximo, Zabib ha querido recalcar que los países del Golfo "no solo no trajeron seguridad, sino que (ellos mismos) hicieron que se diese una guerra" al facilitar el uso de bases militares de Estados Unidos en su territorio para atacar a Irán. "No pudieron ni defenderse a sí mismos", ha sostenido, al apuntar a que, si bien "han sido buenos socios comerciales e incluso políticos de Estado Unidos", no son el centro de interés de Washington en la región. "Todos sabemos quién es éste", ha dicho, en clara alusión a Israel.

Cuando se cumplen dos meses del inicio de la ofensiva y tras "tres semanas de incertidumbre", el Gobierno estadounidense tiene dos opciones: retomar la guerra, lo que "no va a cambia nada", o bien, terminar con ella y negociar una salida "justa y lógica" para Teherán. En todo caso, "si el nivel de la agresión militar aumenta, Irán también lo hara", ha asegurado.

El embajador ha emplazado a Washington a retomar las conversaciones, puesto que "el paso del tiempo no juega a (su) favor". "Tanto una salida humillante como una guerra de desgaste le perjudican, no tiene más que esas dos opciones", ha apuntado, antes de reiterar que las autoridades de Irán "siempre priorizan la diplomacia". "Si hay una mínima oportunidad de ponerle fin, hay que aprovecharla", ha defendido.