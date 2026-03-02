Irán.- AMP.- Embajador iraní en España avisa de cualquier localización usada en la "agresión" es un "objetivo legítimo"

El embajador de la República Islámica de Irán en España, Reza Zabib, durante una rueda de prensa, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). La convocatoria se produce tres días después del inicio de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán que comenz - Gustavo Valiente - Europa Press

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha avisado este lunes de que cualquier localización usada en la "agresión" contra Irán será considerada un "objetivo legítimo", en un mensaje que, sin enfocarse específicamente en la base naval de Rota y la base aérea de Morón, también se extiende a las instalaciones estadounidenses en España.

En rueda de prensa desde la legación diplomática en Madrid tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que deja más de 500 muertos en el país asiático, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní, Zabib ha indicado que el aviso no es específico para España pero ha insistido en que una "agresión ilegal y no provocada" está prohibida por la Carta de Naciones Unidas, por lo que todos los actores están llamados a actuar con moderación.

"La regla general es que responderemos a cualquier agresión, no importa de donde venga. Ante cualquier acción vamos a reaccionar", ha indicado el embajador, recalcando que, ante el ataque estadounidense del pasado junio contra instalaciones nucleares Teherán optó por la "máxima moderación" con el objetivo de mantener la estabilidad en la región, y, sin embargo, ante esta nueva ofensiva, Irán "va a reaccionar" y defender su "nación y soberanía".

Sobre ataques contra suelo europeo, Zabib ha sugerido que Irán ha insistido en que es un país "capaz de reaccionar", si bien ha indicado que espera que "no haya necesidad de tal reacción". "Cualquier localización que sea instrumental y pueda utilizarse en la agresión, en esta agresión ilegal, podría ser un objetivo legítimo", ha explicado en referencia al ataque de un dron contra una de las bases militares que Reino Unido posee en Chipre, asunto que ha provocado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le haya convocado al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" contra Nicosia y países de la región de Oriente Próximo.

España ha negado en distintas ocasiones desde el sábado que Washington haya usado las bases de Morón y Rota para lanzar el ataque militar sorpresa contra Irán. "Quiero ser muy claro y muy taxativo: No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas", ha asegurado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones este mismo lunes en una entrevista en Telecinco.

AGRADECE LA POSICIÓN DE ESPAÑA

En un mensaje en redes sociales, la Embajada de Irán ha indicado que "reconoce plenamente y respeta" la posición de España de que Estados Unidos no use sus bases en territorio español para lanzar ofensivas militares contra el país centroasiático. "Esta posición está en consonancia con el Derecho internacional", ha valorado la legación.

En el marco de la rueda de prensa, Zabib ha valorado la respuesta de España a la situación, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargara contra la acción estadounidense y apuntara que se puede estar en contra de un "régimen odioso como el iraní y a la vez estar en contra de una intervención militar".

"Han rechazado la agresión y eso es valioso para nosotros", ha señalado sobre la postura del Ejecutivo de Sánchez, sin querer entrar en más cuestiones y subrayando que en este momento hay que defender el Derecho Internacional.

A lo largo de su intervención, el diplomático iraní ha insistido en que la operación de Estados Unidos e Israel se trata de una "agresión ilegal y no provocada" que va directamente contra los principios de la Carta de Naciones Unidas y ante la que la comunidad internacional debe mostrar "moderación" y no contribuir a la escalada.

Zabib considera que la comunidad internacional está ante un "punto de inflexión", por lo que ha avisado que tiene que defender la paz y el Derecho Internacional ante una operación que lleva a "la ley de la selva". "Espero que la comunidad internacional preste atención a que este es un punto de inflexión: el derecho internacional, la paz y cualquier valor humano reconocido están en libertad, más allá de que todos se enfrenten a la ley de la selva", ha explicado, apuntando que primero fue Gaza, luego Líbano y ahora Irán, pero la violencia "no parará aquí".