Emiratos Árabes Unidos cierra su embajada en Teherán

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este domingo el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador y cuerpo diplomático en protesta por los ataques iraníes contra suelo emiratí.

"Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador ante la República Islámica de Irán junto con todos los miembros de su misión diplomática en respuesta a los flagrantes ataques con misiles contra territorio de EAU", ha explicado el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado oficial.

Estos ataques "han puesto en peligro la vida de civiles inocentes en lo que supone una escalada grave e irresponsable y una clara violación de la soberanía nacional y del Derecho Internacional, así como de la Carta de las Naciones Unidas", ha argumentado.

Por ello, se ha decidido el cierre de la Embajada en el marco de una postura "firme" frente a cualquier "agresión" o amenaza contra la seguridad y soberanía de Emiratos, denunciando además las "continuas embestidas hostiles" que "amenazan la paz y la estabilidad internacionales", así como la seguridad energética de la economía global.

La diplomacia emiratí ha anunciado poco después que ha convocado al embajador de Irán en el país, Reza Amerí, para transmitirle su "protesta enérgica" por los citados ataques, que ha tildado de "terroristas".

Durante la citación del embajador iraní, el ministro de Estado y titular de Exteriores emiratí, Jalifa Shahin al Marar, ha manifestado su "rechazo categórico a cualquier justificación o excusa emitida por el Gobierno iraní con respecto a la escalada agresiva que tuvo como objetivo sitios civiles, incluidas áreas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicio", ha apuntado en un comunicado publicado en X.

Asimismo, el dirigente de EAU ha incidido en que esta acción de Teherán ha puesto "en peligro a civiles inocentes en una escalada peligrosa e irresponsable sin tener en cuenta la clara posición de EAU", recordando que este país aseguró que no permitiría que su territorio fuera utilizado para operar contra Irán.

Al Marar ha advertido de que las "graves repercusiones" de estos ataques en las relaciones entre Teherán y Abu Dabi, que tendrán un "impacto directo en todos los niveles políticos, económicos y comerciales".