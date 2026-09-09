La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar diez objetivos de EEUU por cada bombardeo estadounidense

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este miércoles con atacar diez objetivos de Estados Unidos en Oriente Próximo por cada bombardeo estadounidense contra el país, tras un nuevo intercambio de ataques entre ambos países y el estancamiento de la vía diplomática.

"Si el enemigo golpea dos de nuestros objetivos, nosotros atacaremos 20 objetivos", ha dicho un portavoz de la Guardia Revolucionaria, quien ha destacado que "esta guerra ha trasladado por primera vez los daños estratégicos a Estados Unidos, afectando sus ecuaciones económicas y e seguridad", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Así, ha manifestado que "si el enemigo quiere que esto termine, debe detener totalmente la guerra y poner fin a sus amenazas, el Ejército israelí debe retirarse de Líbano, el cerco a Yemen debe levantarse, 24.000 millones de dólares (cerca de 20.630 millones de euros) en activos iraníes deben ser descongelados y la interferencia sobre las capacidades nucleares y balísticas de Irán debe terminar".

Más tarde, el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Mohebi, ha confirmado que el perímetro de la llamada "zona marítima restringida" fuera del estrecho de Ormuz se extenderá desde la costa de Chabahar hasta el golfo de Omán y el mar Arábigo.

"La zona restringida comienza prácticamente en Chabahar y se extiende hasta parte del mar de Omán y el mar Arábigo", ha explicado, advirtiendo de que cualquier buque que intente transitar por este perímetro, cuyas coordenadas se anunciarán "próximamente", sin autorización previa y coordinación táctica con las autoridades iraníes será sancionado.

La medida, adelantada durante el fin de semana por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, incluye la suspensión de servicios marítimos, de seguro y de apoyo logístico a las embarcaciones que se adentren en la zona restringida, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

La iniciativa busca expandir el perímetro de supervisión militar de Teherán en respuesta a la presencia naval y al bloqueo impuesto por Estados Unidos en la zona. Bajo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), los Estados ribereños ejercen soberanía plena sobre la franja de mar adyacente a sus costas hasta un límite máximo de 12 millas náuticas.

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.